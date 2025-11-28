Κακοκαιρία ADEL: Κλειστά σχολεία σε Αττική και περιφέρεια - Πού δεν θα γίνουν μαθήματα

Η κακοκαιρία ADEL έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, αλλά και των πεζών. Ισχυρές καταιγίδες, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και αυξημένος κίνδυνος πλημμυρών έχει φέρει το πέρασμα της επικίνδυνης κακοκαιρίας, υποχρεώνοντας τις δημοτικές αρχές σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου της Αττικής, αλλά και στην περιφέρεια να προχωρήσουν στο προληπτικό κλείσιμο σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τον δήμο τα σχολεία σε Διόνυσο και Πεντέλη κλείνουν εσπευσμένα με γονείς να επιστρέφουν να πάρουν τους μαθητές.

Ανακοίνωση Δήμου Σπάτων–Αρτέμιδος

Προσωρινή μη λειτουργία σχολικών μονάδων στα Σπάτα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Σπάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων.

Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:

-1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

-2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

-5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

-1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων

-Γυμνάσιο Σπάτων

-Λύκειο Σπάτων

Δήμος Ευρώτα – Κλειστά όλα τα σχολεία

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε γενική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του ΕΕΕΕΚ Ευρώτα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με στόχο:

την ασφάλεια μαθητών,

την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη μετακίνηση,

την προστασία εκπαιδευτικών και γονέων.

Ισχύει για:

Νηπιαγωγεία

Δημοτικά

Γυμνάσια

Λύκεια

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΕΕΕΕΚ Ευρώτα

Χίος – Κλειστό το 3ο Γυμνάσιο Χίου

Με απόφαση του δημάρχου Χίου, το 3ο Γυμνάσιο Χίου θα παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Η απόφαση ήρθε μετά από:

πρόβλεψη για έντονα καιρικά φαινόμενα

καταγγελία του Συλλόγου Γονέων για εισροή υδάτων στο σχολικό κτήριο την προηγούμενη ημέρα

ανάγκη άμεσης προστασίας μαθητών και προσωπικού

Ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υπέγραψε την απόφαση αργά το βράδυ της Πέμπτης 27/11, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «η αποφυγή ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών».

Κλειστά σχολεία στο Κιλκίς

Σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον Δήμο θα παραμείνουν κλειστά λόγω του εορτασμού των Πολιούχων και Προστατών «Πεντεκαίδεκα Μαρτύρων». Η τοπική αργία αφορά όλες τις εκπαιδευτικές δομές, από τους παιδικούς σταθμούς έως και τα λύκεια, προσφέροντας στους μαθητές μια εμβόλιμη τριήμερη ανάπαυλα πριν την επιστροφή τους στις τάξεις τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η απόφαση του Δήμου προβλέπει ότι:

Κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αργία αφορά επίσης Νηπιαγωγεία, Παιδικούς Σταθμούς, ΚΔΑΠ και κάθε δομή που λειτουργεί υπό τη δημοτική ομπρέλα.

Τα μαθήματα θα ξαναρχίσουν κανονικά τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου.

Η καθιερωμένη εορτή προς τιμήν των τοπικών Αγίων αποτελεί σημαντικό θεσμό για την περιοχή, με πλήθος θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων να πλαισιώνουν την ημέρα.