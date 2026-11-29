Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς την ώρα που η κακοκαιρία Άργος σαρώνει την Αττική, ένας ναυτικός αγνοείται στον Φλοίσβο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, ένας ναυτικός, ο οποίος βρισκόταν στη μαρίνα στον Φλοίσβο του Φαλήρου, έπεσε στη θάλασσα και αγνοείται.

Μάλιστα, πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 31χρονο μάγειρα σε ιδιωτικό σκάφος, ο οποίος πιθανόν να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης καθώς αποπειράθηκε να επιβιβαστεί στη θαλαμηγό κάνοντας άλμα, με αποτέλεσμα να βρεθεί στη θάλασσα.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας, το περιστατικό έγινε χθες Σάββατο, αλλά μόλις σήμερα το πρωί έγινε αντιληπτή η απουσία του 31χρονου οπότε και ξεκίνησε η αναζήτησή του.

Τα στελέχη του Λιμενικού, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της μαρίνας, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας κατευθυνόταν χθες προς τη θαλαμηγό παραπατώντας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή δυτών, για τον εντοπισμό του ναυτικού, η οποία δεν είχε αποτέλεσμα. Αναμένεται η επιχείρηση διάσωσης να συνεχιστεί το πρωί της Δευτέρας (30/11).