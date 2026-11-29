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Η γνωστή «σειρήνα» του 112 ήχησε το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) και στην Αττική, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες μέχρι και ολόκληρη τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια #Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας.



ℹ️ https://t.co/xEOeeBlZ8N…… — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

Μάλιστα, λίγο αργότερα εστάλη αντίστοιχη προειδοποίηση και για τους κατοίκους στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας αλλά και για το νησί της Σκύρου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα #Εύβοιας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας.



ℹ️… — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Νήσο #Σκύρο από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας.



ℹ️ https://t.co/xEOeeBlZ8N…… — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

Προβλήματα στην Αττική – «Φούσκωσε» ο Κηφισός

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται σήμερα Κυριακή (29/11) στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» έχει φέρει μαζί της ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων έχουν επηρεάσει το οδικό δίκτυο σε άλλες περιοχές της χώρας.

Στον Άλιμο, η συσσώρευση νερού δυσχεραίνει τη διέλευση των οχημάτων στην Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, νωρίτερα είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη συμβολή με την οδό Ιωάννη Μεταξά, στη Βούλα. Η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο αποκαταστάθηκε.

Διακοπή κυκλοφορίας αναφέρθηκε επίσης στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα, στην περιοχή Πικερμίου – Σπάτων, και στα δύο ρεύματα.

Παράλληλα, προβλήματα από τη συγκέντρωση υδάτων καταγράφονται και στην περιοχή της Γλυφάδας, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν ανεβάσει τη στάθμη του Κηφισού.

«Φούσκωσε» ο Κηφισός λόγω της κακοκαιρίας



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/MxjKbLJQEl — Flash.gr (@flashgrofficial) November 29, 2026

Η Αττική περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί «κόκκινη προειδοποίηση» για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Πολιτική Προστασία έχει προειδοποιήσει επίσης για βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους έως 10 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, καθώς και για πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Σε κατάσταση συναγερμού η Πυροσβεστική

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν σχεδόν το σύνολο της χώρας οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι στιγμής έχουν επιχειρήσει στις κάτωθι περιπτώσεις:

1, Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για:

46 κοπές δένδρων

1 άντληση υδάτων

1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και

5 αφαιρέσεις αντικειμένων

2, Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για:

18 κοπές δένδρων

3.Στη Δυτική Μακεδονία για:

7 κοπές δέντρων

2 αντλήσεις υδάτων και

1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο

4.Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για

11 κοπές δένδρων και

1 αφαίρεση αντικειμένου

5.Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για:

27 κοπές δένδρων και

5 αντλήσεις υδάτων

5.Στη Δυτική Ελλάδα για:

9 κοπές

1 άντληση υδάτων και

1 αφαίρεση αντικειμένου

6.Στην Περιφέρεια Αττικής για:

8 κοπές δένδρων και

12 αντλήσεις υδάτων

7 .Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για:

4 κοπές δέντρων

5 αντλήσεις υδάτων και

1 αφαίρεση αντικειμένου

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν σε διασπορά σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επέμβουν άμεσα εφόσον απαιτηθεί.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Νωρίτερα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την κακοκαιρία «Άργος».

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία «Άργος» θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις, πυκνές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ, με οκτώ νομούς και τις Σποράδες να βρίσκονται σήμερα στο «κόκκινο».

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:

«Ιδιαίτερη προσοχή στους πολύ θυελλώδεις ανέμους στην Αττική»

Συνεδρίασε εκ νέου την Κυριακή (29/11) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Άργος».

Οι επιστήμονες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στους θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να πλήξουν την Αττική από αργά το απόγευμα της Κυριακής και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, φτάνοντας τοπικά τα 10 μποφόρ.

Τα δόντια της δείχνει η κακοκαιρία «Άργος», που πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής με σφοδρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.