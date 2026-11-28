Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται πλέον ο κρατικός μηχανισμός, , με την κακοκαιρία Άργος, που έχει ήδη πλήξει πολλές περιοχές τις χώρας, θα συνεχίσει το ίδιο έντονη και τις επόμενες ώρες με κύρια χαρακτηριστικά τις δυνατές βροχές και τους θυελλώδεις ανέμους.

Ήδη πολλές περιοχές της Δυτικής κυρίως Ελλάδας έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τις βροχές που προκαλούν τα πρώτα προβλήματα. Από το βράδυ του Σαββάτου όπως όλες οι προγνώσεις δείχνουν τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα, ενώ η κακοκαιρία πλήττει και την Αττική.

Νέα προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου σε Βοιωτία, Εύβοια, Φθιώτιδα, Μαγνησία και Σποράδες, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» αναμένεται να πλήξει τις συγκεκριμένες περιοχές με ισχυρές βροχές και θυελλώδεις ανέμους.

Ενόψει της επιδείνωσης που αναμένεται να παρουσιάσει η κακοκαιρία «Άργος» από τις νυχτερινές ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής 29 Νοεμβρίου, οι Αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Στις 21:20 το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των περιφερειακών ενοτήτων Φθιώτιδας και Βοιωτίας, ενόψει της εκδήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. #Φθιώτιδας και Π.Ε #Βοιωτίας.



‼️ Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) November 28, 2026

Το προειδοποιητικό μήνυμα του 112 για τη Μαγνησία και τις Σποράδες έλαβαν και κάτοικοι της Λάρισας, ενώ στην Εύβοια η αντίστοιχη ειδοποίηση εστάλη στις 21:28 το βράδυ του Σαββάτου.

«Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από την νύχτα και καθ’ όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. Μαγνησίας και Π.Ε. Σποράδων. Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από τη νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στις Π.Ε. #Μαγνησίας και Π.Ε #Σποράδων.



‼️ Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM… — 112 Greece (@112Greece) November 28, 2026

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Heavy rain and strong winds are expected from tonight and throughout Sunday in the Regional Unit of #Evia.



‼️ Be careful when travelling



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 28, 2026

Όσον αφορά στην Εύβοια, το μήνυμα αναφέρει: «Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι προβλέπονται από την νύχτα και καθ’όλη τη διάρκεια της Κυριακής στην Π.Ε Εύβοιας. Να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε σήμερα Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία με την ονομασία ΑΡΓΟΣ με βροχές και καταιγίδες προβλέπεται για σήμερα Σάββατο (28/11/2026) ως και την Δευτέρα (30/11/2026) σε αρκετές περιοχές της χώρας. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας. Πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι.

Πιο συγκεκριμένα

Αύριο Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια και βαθμιαία και στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας, ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Δυνατή νεροποντή στην Αττική

Πριν από λίγη ώρα, το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, έφτασε η κακοκαιρία «Άργος» και στην Αθήνα με δυνατή βροχή να ξεκινά σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Τα φαινόμενα είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από τη Δυτική Ελλάδα, με τη δυνατή βροχή να προκαλεί πολλά προβλήματα και την κακοκαιρία να χτυπά την Κέρκυρα, τα Σύβοτα, την Άρτα, Ηγουμενίτσα, Γιάννενα, Θεσπρωτία και το Μεσολόγγι.

Τεράστια τα ύψη βροχής που έφερε η κακοκαιρία Άργος, ειδικά σε περιοχές του Ιονίου και στα δυτικά. Μέσα στο τριήμερο 26 με 28 Νοεμβρίου, η Πετάλεια Κέρκυρας δέχθηκε συνολικά 273 χιλιοστά βροχής.

Η κακοκαιρία «Άργος» θα ενταθεί στην ανατολική χώρα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές και τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, αλλά και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα φτάνουν ακόμη και τα 9-10 μποφόρ, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr να αναβαθμίζει το επεισόδιο βροχόπτωσης στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας, την κατηγορία 5, που χαρακτηρίζεται ως «Ακραία»

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές με διάρκεια, που θα έχουν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικά μεγάλα ύψη βροχής (>80-120 τόνοι νερού ανά στρέμμα) αναμένονται σε:

Νοτιοανατολική Θεσσαλία

Ανατολική Στερεά

Εύβοια

Σποράδες

Ανατολική Πελοπόννησο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το μεσημέρι και στην Κρήτη και το βράδυ στις δυτικές και νότιες Κυκλάδες. Βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, εκτός από το ανατολικό Αιγαίο, ενώ λίγα θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα. Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε όλα τα ορεινά και τα ημιορεινά της βόρειας χώρας.

Στην Αττική από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα εκδηλώνονται τοπικά ισχυρές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το πρωί της Κυριακής οι ισχυρές βροχές θα γενικευτούν και μέχρι αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικά μεγάλα ύψη βροχής (>60-80 τόνοι νερού ανά στρέμμα), με κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα.

Από το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση. Παράλληλα, από το απόγευμα της Κυριακής θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες 6-8 και μποφόρ.

Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια χώρα. Μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της ανατολικής Πελοποννήσου, της Κρήτης και τα ημιορεινά της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, θα πνέουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 8-9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και δε θα ξεπερνά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια χώρα τους 7-10, στην υπόλοιπη τους 11-15 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 16-19 ο C.

Σε κόκκινο συναγερμό η Θεσσαλία

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και πολύ θυελλωδών ανέμων που αναμένεται να προκαλέσει η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αυτοτελούς διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία, στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, για τις οποίες έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

Την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων (κόκκινη προειδοποίηση), καθώς και πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, αναμένονται τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανές επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, τις υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και τις μη αναγκαίες μετακινήσεις σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων ή χιονοπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι και ο έντονος κυματισμός ενδέχεται να προκαλέσουν εισροή θαλάσσιων υδάτων και τοπικές πλημμύρες. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν παραλιακούς δρόμους, λιμάνια, προβλήτες και χαμηλά παράκτια σημεία.

Ειδική μέριμνα ζητείται από τους αγρότες, τους μελισσοκόμους και τους κτηνοτρόφους για την προστασία των εγκαταστάσεών τους και την εξασφάλιση επάρκειας τροφής και νερού για τα ζώα.

Οι οδηγοί που κινούνται σε ορεινές περιοχές καλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και να διαθέτουν κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα, όπου αυτό απαιτείται.

Τέλος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και των προειδοποιητικών μηνυμάτων του 112, εφόσον αυτά αποσταλούν.

«Βούλιαξε» η Κέρκυρα

Στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής των τελευταίων τριών ημερών, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου το Meteo.

Tο περισσότερο νερό έπεσε στην Πετάλεια Κέρκυρας, όπου έφτασε τα 273 χιλιοστά.