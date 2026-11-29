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Σφοδρή είναι η επέλαση της κακοκαιρίας «Άργος» στην Ελλάδα, σήμερα Κυριακή 29 Νοεμβρίου καθώς μανιασμένοι άνεμοι και πυκνά χιόνια «δοκιμάζουν» τις αντοχές τόσο του κρατικού μηχανισμού όσο και των πολιτών. Μηνύματα από το 112 για θυελλώδεις ανέμους έχουν ήδη σταλεί σε Αττική, Εύβοια και Σκύρο ενώ σημειώνονται πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκατοντάδες πτώσεις δέντρων, σε αρκετές περιοχές στην Αττική και όχι μόνο.

Εικόνα καταστροφής

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και δυσκολίες στην κυκλοφορία καταγράφονται σήμερα Κυριακή (29/11) στην Αττική, καθώς η κακοκαιρία «Άργος» έχει φέρει μαζί της ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη λεωφόρο Ποσειδώνος, ενώ κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων έχουν επηρεάσει το οδικό δίκτυο σε άλλες περιοχές της χώρας.

Μάλιστα, σοβαρές φθορές σε δύο αυτοκίνητα προκάλεσε ένα μεγάλο δέντρο που έπεσε το απόγευμα της Κυριακής σε αυτοκίνητα επί της οδού Σαρανταπόρου στην Κηφισιά. Στο σημείο εκλήθη και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το μεγάλο δέντρο έκοψε και καλώδια ηλεκτροδότησης. Η κυκλοφορία στον δρόμο έχει διακοπεί.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στο οδικό δίκτυο του Δήμου Ωρωπού έχει προκαλέσει η επέλαση της κακοκαιρίας «Άργος», με πλημμυρισμένους δρόμους, διακοπές κυκλοφορίας και σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων στα ρέματα της περιοχής.

Στον Άλιμο, η συσσώρευση νερού δυσχεραίνει τη διέλευση των οχημάτων στην Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, νωρίτερα είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία και στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, στη συμβολή με την οδό Ιωάννη Μεταξά, στη Βούλα.

Διακοπή κυκλοφορίας αναφέρθηκε επίσης στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο ύψος του ρέματος Βάρδα, στην περιοχή Πικερμίου – Σπάτων, και στα δύο ρεύματα.

Παράλληλα, προβλήματα από τη συγκέντρωση υδάτων καταγράφονται και στην περιοχή της Γλυφάδας, ενώ οι βροχοπτώσεις έχουν ανεβάσει τη στάθμη του Κηφισού.

«Φούσκωσε» ο Κηφισός λόγω της κακοκαιρίας



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/MxjKbLJQEl — Flash.gr (@flashgrofficial) November 29, 2026

Η πολύωρη βροχή που έφερε η κακοκαιρία Άργος προκάλεσε άνοδο της στάθμης και στον Ιλισό, όπως φαίνεται από τις εικόνες του Orange Press Agency, κοντά στην εκβολή του ποταμού στον Φαληρικό όρμο.

Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας

Διακοπή κυκλοφορίας σημειώθηκε στον παράδρομο της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στην περιοχή της Βοιωτίας, εξαιτίας συσσώρευσης υδάτων.

Συγκεκριμένα, η διακοπή αφορά το τμήμα στο ύψος του 63ου χιλιομέτρου, από τον κόμβο Οινόης – Δηλεσίου και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Η Αττική περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες έχει εκδοθεί «κόκκινη προειδοποίηση» για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η Πολιτική Προστασία έχει προειδοποιήσει επίσης για βόρειους και βορειοανατολικούς ανέμους έως 10 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο, καθώς και για πυκνές χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε θαλάσσιες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα την αναστολή δρομολογίων και την επιβολή απαγορευτικού απόπλου από μεγάλα λιμάνια.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων αναμένεται να φθάσει κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο τα 8 μποφόρ.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Προβλήματα καταγράφονται και σε αρκετές περιφερειακές ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Ειδικότερα, έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια στις γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου, Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης, Ρίου – Αντιρρίου και Αργοστολίου – Ληξουρίου.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν καλούνται, πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια #Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια της Δευτέρας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας.



ℹ️ https://t.co/xEOeeBlZ8N…… — 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026

«Καμπανάκι» από το 112 για θυελλώδεις ανέμους στην Αττική

Νωρίτερα, η γνωστή «σειρήνα» του 112 ήχησε το μεσημέρι της Κυριακής (29/11) και στην Αττική, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες μέχρι και ολόκληρη τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, στο μήνυμα του 112 αναφέρεται: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφέρεια Αττικής από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Μάλιστα, λίγο αργότερα εστάλη αντίστοιχη προειδοποίηση και για τους κατοίκους στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας αλλά και για το νησί της Σκύρου.

Αντίστοιχο μήνυμα εστάλη στις 18:30 το απόγευμα και στους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Σε κατάσταση συναγερμού η Πυροσβεστική

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν σχεδόν το σύνολο της χώρας οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, μέχρι στιγμής έχουν επιχειρήσει στις κάτωθι περιπτώσεις:

1. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για:

46 κοπές δένδρων

1 άντληση υδάτων

1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και

5 αφαιρέσεις αντικειμένων

2. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για:

18 κοπές δένδρων

3. Στη Δυτική Μακεδονία για:

7 κοπές δέντρων

2 αντλήσεις υδάτων και

1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο

4. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για

11 κοπές δένδρων και

1 αφαίρεση αντικειμένου

5. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για:

27 κοπές δένδρων και

5 αντλήσεις υδάτων

6. Στη Δυτική Ελλάδα για:

9 κοπές

1 άντληση υδάτων και

1 αφαίρεση αντικειμένου

7. Στην Περιφέρεια Αττικής για:

8 κοπές δένδρων και

12 αντλήσεις υδάτων

8. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για:

4 κοπές δέντρων

5 αντλήσεις υδάτων και

1 αφαίρεση αντικειμένου

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, παραμένουν σε διασπορά σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να επέμβουν άμεσα εφόσον απαιτηθεί.

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Νωρίτερα, η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την κακοκαιρία «Άργος».

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία «Άργος» θα συνεχίσει να πλήττει τη χώρα με ισχυρές βροχοπτώσεις, πυκνές χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους έως 10 μποφόρ, με οκτώ νομούς και τις Σποράδες να βρίσκονται σήμερα στο «κόκκινο».

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Δείτε LIVE την πορεία της κακοκαιρίας:https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=6&overlay=rain&product=ecmwf&level=surface&lat=38.152&lon=23.804&message=true

«Ιδιαίτερη προσοχή στους πολύ θυελλώδεις ανέμους στην Αττική»

Συνεδρίασε εκ νέου την Κυριακή (29/11) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Άργος».

Οι επιστήμονες έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στους θυελλώδεις ανέμους που αναμένεται να πλήξουν την Αττική από αργά το απόγευμα της Κυριακής και κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, φτάνοντας τοπικά τα 10 μποφόρ.

Τα δόντια της δείχνει η κακοκαιρία «Άργος», που πλήττει τη χώρα από το βράδυ της Παρασκευής με σφοδρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.