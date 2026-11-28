Πριν από λίγη ώρα, το βράδυ του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου, έφτασε η κακοκαιρία «Άργος» και στην Αθήνα με δυνατή βροχή να ξεκινά σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Τα φαινόμενα είχαν ξεκινήσει νωρίτερα από τη Δυτική Ελλάδα, με τη δυνατή βροχή να προκαλεί πολλά προβλήματα και την κακοκαιρία να χτυπά την Κέρκυρα, τα Σύβοτα, την Άρτα, Ηγουμενίτσα, Γιάννενα, Θεσπρωτία και το Μεσολόγγι.

Τεράστια τα ύψη βροχής που έφερε η κακοκαιρία Άργος, ειδικά σε περιοχές του Ιονίου και στα δυτικά. Μέσα στο τριήμερο 26 με 28 Νοεμβρίου, η Πετάλεια Κέρκυρας δέχθηκε συνολικά 273 χιλιοστά βροχής.

Η κακοκαιρία «Άργος» θα ενταθεί στην ανατολική χώρα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, με ισχυρές βροχές και τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, αλλά και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα φτάνουν ακόμη και τα 9-10 μποφόρ, με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr να αναβαθμίζει το επεισόδιο βροχόπτωσης στην υψηλότερη βαθμίδα της κλίμακας, την κατηγορία 5, που χαρακτηρίζεται ως «Ακραία»

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές με διάρκεια, που θα έχουν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικά μεγάλα ύψη βροχής (>80-120 τόνοι νερού ανά στρέμμα) αναμένονται σε:

Νοτιοανατολική Θεσσαλία

Ανατολική Στερεά

Εύβοια

Σποράδες

Ανατολική Πελοπόννησο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το μεσημέρι και στην Κρήτη και το βράδυ στις δυτικές και νότιες Κυκλάδες. Βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, εκτός από το ανατολικό Αιγαίο, ενώ λίγα θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα. Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε όλα τα ορεινά και τα ημιορεινά της βόρειας χώρας.

Στην Αττική από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα εκδηλώνονται τοπικά ισχυρές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το πρωί της Κυριακής οι ισχυρές βροχές θα γενικευτούν και μέχρι αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικά μεγάλα ύψη βροχής (>60-80 τόνοι νερού ανά στρέμμα), με κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα.

Από το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση. Παράλληλα, από το απόγευμα της Κυριακής θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες 6-8 και μποφόρ.

Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια χώρα. Μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της ανατολικής Πελοποννήσου, της Κρήτης και τα ημιορεινά της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, θα πνέουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 8-9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και δε θα ξεπερνά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια χώρα τους 7-10, στην υπόλοιπη τους 11-15 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 16-19 ο C.

Σε κόκκινο συναγερμό η Θεσσαλία

Σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθεται την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, λόγω του αυξημένου κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων και πολύ θυελλωδών ανέμων που αναμένεται να προκαλέσει η κακοκαιρία «ΑΡΓΟΣ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αυτοτελούς διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της ΕΜΥ, από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική Θεσσαλία, στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας και Μαγνησίας, για τις οποίες έχει εκδοθεί πορτοκαλί προειδοποίηση.

Την Κυριακή προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περιφερειακές ενότητες Λάρισας, Μαγνησίας και Σποράδων (κόκκινη προειδοποίηση), καθώς και πολύ θυελλώδεις βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ στα ανατολικά και τοπικά 10 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, αναμένονται τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας.

Σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι φορείς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα πιθανές επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, χειμάρρους και ρέματα, τις υπαίθριες δραστηριότητες, καθώς και τις μη αναγκαίες μετακινήσεις σε περιοχές όπου υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων ή χιονοπτώσεων.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις παραθαλάσσιες περιοχές, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι και ο έντονος κυματισμός ενδέχεται να προκαλέσουν εισροή θαλάσσιων υδάτων και τοπικές πλημμύρες. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν παραλιακούς δρόμους, λιμάνια, προβλήτες και χαμηλά παράκτια σημεία.

Ειδική μέριμνα ζητείται από τους αγρότες, τους μελισσοκόμους και τους κτηνοτρόφους για την προστασία των εγκαταστάσεών τους και την εξασφάλιση επάρκειας τροφής και νερού για τα ζώα.

Οι οδηγοί που κινούνται σε ορεινές περιοχές καλούνται να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και να διαθέτουν κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα, όπου αυτό απαιτείται.

Τέλος, η Περιφέρεια Θεσσαλίας καλεί τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και των προειδοποιητικών μηνυμάτων του 112, εφόσον αυτά αποσταλούν.

«Βούλιαξε» η Κέρκυρα

Στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής των τελευταίων τριών ημερών, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου το Meteo.

Tο περισσότερο νερό έπεσε στην Πετάλεια Κέρκυρας, όπου έφτασε τα 273 χιλιοστά.