Η κακοκαιρία «Άργος» θα ενταθεί στην ανατολική χώρα την Κυριακή (29/11), με ισχυρές βροχές και τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, αλλά και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα φτάνουν ακόμη και τα 9-10 μποφόρ.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές με διάρκεια, που θα έχουν ως αποτέλεσμα να σημειωθούν τοπικά μεγάλα ύψη βροχής (>80-120 τόνοι νερού ανά στρέμμα) αναμένονται σε:

Νοτιοανατολική Θεσσαλία

Ανατολική Στερεά

Εύβοια

Σποράδες

Ανατολική Πελοπόννησο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από αργά το μεσημέρι και στην Κρήτη και το βράδυ στις δυτικές και νότιες Κυκλάδες. Βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, εκτός από το ανατολικό Αιγαίο, ενώ λίγα θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα. Πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται σε όλα τα ορεινά και τα ημιορεινά της βόρειας χώρας.

Στην Αττική από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου θα εκδηλώνονται τοπικά ισχυρές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το πρωί της Κυριακής οι ισχυρές βροχές θα γενικευτούν και μέχρι αργά το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικά μεγάλα ύψη βροχής (>60-80 τόνοι νερού ανά στρέμμα), με κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα.

Από το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση. Παράλληλα, από το απόγευμα της Κυριακής θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες 6-8 και μποφόρ.

Τη Δευτέρα, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στην ανατολική και νότια χώρα. Μέχρι τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, της ανατολικής Πελοποννήσου, της Κρήτης και τα ημιορεινά της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, θα πνέουν θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 8-9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει κατακόρυφη πτώση και δε θα ξεπερνά το μεσημέρι στην ανατολική και βόρεια χώρα τους 7-10, στην υπόλοιπη τους 11-15 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 16-19 ο C.