Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται προβλήματα.

Συγκεκριμένα, ακυρώνονται οι αναχωρήσεις των πλοίων «Νήσος Ρόδος» στις 18:00 για Κω και Ρόδο και «Διαγόρας» στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη.

Προβλήματα καταγράφονται και στις συνδέσεις με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, καθώς δεν θα πραγματοποιηθεί το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα θα παραμείνουν δεμένα.

Τι ισχύει σε Ραφήνα και Λαύριο

Από τη Ραφήνα, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες θα εκτελεστούν κανονικά. Αντίθετα, ακυρώνονται οι απογευματινές αναχωρήσεις των πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και «Superstar» στις 18:00, με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Στο λιμάνι του Λαυρίου, τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά θα πραγματοποιούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Ποιες άλλες γραμμές επηρεάζονται

Ακυρώσεις καταγράφονται και στις ακόλουθες ακτοπλοϊκές συνδέσεις:

Βόλος – Σποράδες.

Καβάλα – Πρίνος Θάσου.

Κεραμωτή – Λιμένας Θάσου.

Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τις λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα τουριστικά πρακτορεία πριν μεταβούν στα λιμάνια, ώστε να ενημερώνονται για πιθανές ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων.