Στην αναστολή λειτουργίας σχολείων αλλά και στην τροποποίηση του ωραρίου έναρξης των μαθημάτων για αύριο, Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, προχωρούν δήμοι της χώρας λόγω της κακοκαιρίας «Άργος».

Συγκεκριμένα, στον Δήμο Φλώρινας, με απόφαση της δημοτικής αρχής, κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα ΚΔΑΠ και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή. Οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Αντίστοιχη απόφαση έλαβε και ο Δήμος Αμυνταίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στα σχολεία όλων των βαθμίδων, ενώ οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Παράλληλα, στον Δήμο Πρεσπών, τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν μία ώρα αργότερα, λόγω των καιρικών συνθηκών.