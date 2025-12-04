Στο έλεος της κακοκαιρίας η χώρα: «Ήχησε» το 112 σε Λακωνία και Πιερία - Προβλήματα και στη Ζάκυνθο

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας BYRON βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης (4/12) η Λακωνία, με τις Αρχές μάλιστα να στέλνουν προειδοποιητικό μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

«Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα Ανατολικής Μάνης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το σχετικό μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας.

Μάλιστα, λίγο αργότερα ήχησε ξανά το 112 αυτή τη φορά για όσους βρίσκονται στον δήμο Ευρώτα Λακωνίας, όπου και πάλι γίνεται έκκληση για περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας.

Μήνυμα του 112 και στην Πιερία

Συναγερμός έχει σημάνει και στην Πιερία με τους κατοίκους να λαμβάνουν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 όπου γίνεται έκκληση για προσοχή στις μετακινήσεις από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12).

Πλημμύρισαν χωριά στη Λακωνία

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Λακωνία εντοπίζεται στο ύψος του Στρατοπέδου ΚΕΕΜ, όπου η εθνική οδός Σπάρτης – Γυθείου έχει διακοπεί πλήρως λόγω νερών που έχουν κατακλύσει το οδόστρωμα. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δρόμων, ενώ η Πολιτική Προστασία επιχειρεί με συνεργεία άντλησης υδάτων.

Στον Κλαδά, κοντά στην παράκαμψη Βουτιάνων, η συνεχής βροχόπτωση έχει προκαλέσει συγκέντρωση μεγάλου όγκου νερού. Τοποθετήθηκαν αντιπλημμυρικά οδοφράγματα, ενώ η ΔΕΥΑΣ παραμένει σε επιφυλακή. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με μεγάλη προσοχή λόγω περιορισμένης ορατότητας και ολισθηρού οδοστρώματος.

Δύσκολες ώρες βιώνει και το χωριό Πλάτανος, με όλο τον οικισμό να έχει πλημμυρίσει μέσα σε λίγες ώρες, με σπίτια, καλλιέργειες, αυτοκίνητα, ζώα και αγροτικά μηχανήματα να έχουν καλυφθεί από νερά.

Οι κάτοικοι, πολλοί εκ των οποίων ηλικιωμένοι, έχουν καταφύγει στους υψηλότερους ορόφους των σπιτιών τους, καθώς τα ισόγεια είναι πλημμυρισμένα μέχρι το ταβάνι. Τα ορμητικά νερά έχουν παρασύρει αυτοκίνητα και αγροτικά μηχανήματα, ενώ πολλά ζώα χάθηκαν μέσα στη λάσπη και τα φερτά υλικά.

Το χωριό παραμένει αποκομμένο, χωρίς ρεύμα, νερό και επικοινωνία, και οι κάτοικοι περιμένουν διασώστες να τους προσεγγίσουν με βάρκες.

Προβλήματα και στη Ζάκυνθο

Σύμφωνα με το imerazante.gr, στις Αλυκές Ζακύνθου η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε δρόμους και χωράφια. Οι αρχές καλούν τους πολίτες να μην μετακινούνται αν δεν είναι έκτακτη ανάγκη.

Στην Επαρχιακή Οδό Ζακύνθου-Αλυκών ο δρόμος έκλεισε από το Μαντολάτο και κάτω που υπάρχουν προβλήματα, ενώ και στην επαρχιακή κοντά στο χωριό Κούκεσι υπήρξαν προβλήματα. Επίσης, σημειώθηκαν μικρές κατολισθήσεις στη Λιθακιά.

Φωτ.: imerazante.gr

Καθώς αναμένονται επικίνδυνα φαινόμενα, αύριο, Παρασκευή (5/12), κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία σε Ρόδο, Κατερίνη, Δωδεκάνησα, Τήλο, Σαντορίνη και Σύμη.

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας βρίσκεται ήδη και η Αττική, με ήπιες προς το παρόν βροχές να έχουν εκδηλωθεί σε ορισμένες περιοχές, ενώ από το βράδυ τα φαινόμενα αναμένονται να ενταθούν περισσότερο.

Σημειώνεται πως οι βροχοπτώσεις που φέρνει η κακοκαιρία Byron εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Νέα «κόκκινη προειδοποίηση» της ΕΜΥ για την κακοκαιρία BYRON

Στο μεταξύ, στην επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/12) η ΕΜΥ αναφορικά με το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (4/12) και μέχρι τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (6/12) στις περισσότερες περιοχές της ανατολικής και νότιας κυρίως χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Συγκεκριμένα:

Σήμερα Πέμπτη (4/12) κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου (κυρίως ν. Κεφαλονιά και Ζάκυνθος), μέχρι το μεσημέρι

στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, Πιερίας, Ημαθίας)

στη Θεσσαλία (κυρίως στα ανατολικά τμήματα) και τις Σποράδες

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα)

στην Εύβοια (κυρίως στα νότια τμήματα)

στην Πελοπόννησο (κυρίως νότια και ανατολικά τμήματα)

στις Κυκλάδες

στην Κρήτη (κυρίως στα νότια τμήματα)

στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα

Το καιρικό σύστημα που έλαβε την ονομασία BYRON θα προκαλέσει αύριο Παρασκευή (5/12) κακοκαιρία στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Συγκεκριμένα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στην κεντρική Μακεδονία

στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

στις Κυκλάδες και την Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (6/12) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.