Κακοκαιρία Byron: Μάχη για την αποκατάσταση των ζημιών στην Αττική - Πού παραμένουν κλειστοί δρόμοι

Αισθητά βελτιωμένη είναι η κατάσταση στους δρόμους της Αττικής μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η κακοκαιρία Byron, καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία, έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε όλα τα σημεία εκτός από δύο.



Ειδικότερα, τα μοναδικά σημεία που παραμένουν κλειστά είναι: στη Νέα Πέραμο η οδός Περάματος από το ύψος της Αγίας Τριάδας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς το λιμάνι, και η ιρλανδική διάβαση λεωφόρου Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης.

Προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας

Σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική, έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron. Από τις μεσημεριανές ώρες της Πέμπτης (5/12) έως και σήμερα το πρωί, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που εκδηλώθηκαν στην Αττική προκάλεσαν προβλήματα κυρίως στη δυτική Αττική, (Μάνδρα, Νέα Πέραμο και Μέγαρα), όπου σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Λόγω της υψηλής στάθμης των υδάτων έκλεισε η παλαιά Εθνική Οδός Αθηνών-Κορίνθου στη Μάνδρα καθώς και άλλοι δρόμοι στη Νέα Πέραμο αλλά και διαβάσεις στο Κορωπί και τη Βραυρώνα. Παράλληλα, προβλήματα καταγράφηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου, με οχήματα να ακινητοποιούνται λόγω της συσσώρευσης υδάτων.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Παρόλο που τα συνεργεία δούλευαν πυρετωδώς όλη την ημέρα για να καθαρίσουν τους δρόμους από φερτά υλικά, πέτρες, και κορμούς δέντρων, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Στη Μάνδρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, η εικόνα είναι καλύτερη με τη βροχή να έχει σταματήσει. Οι δρόμοι στην περιοχή γέμισαν με λάσπη, ενώ οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να καθαρίσουν τα φερτά υλικά. Αν και δεν υπήρξαν πολύ σοβαρές ζημιές, το νερό έφτασε κοντά στο ένα μέτρο και το ρέμα άνοιξε και μπήκε όλο μέσα στην πόλη, προκαλώντας προβλήματα στους δρόμους.

Την ίδια ώρα, προβλήματα από την κακοκαιρία υπήρξαν σε Καλλιθέα, Άλιμο και την Πειραιώς. Στην Καλλιθέα τα φράτια μετατράπηκαν σε συντριβάνια, στον Άλιμο επέπλεαν αυτοκίνητα, ενώ η οδός Πειραιώς πλημμύρισε. Παράλληλα, σοβαρές ζημιές σημειώθηκαν από πτώσεις δέντρων στα βόρεια και νότια προάστια της Αθήνας. Στη Γλυφάδα κινδύνευσαν πολίτες, όπου μία πενταμελής οικογένεια που διέμενε σε τροχόσπιτο σώθηκε από θαύμα, όταν τεράστιος κορμός δέντρου καταπλάκωσε τη στέγη. Πτώση δέντρου σε αυτοκίνητο σημειώθηκε στη Βουλιαγμένη ενώ ανάλογο σκηνικό έγινε και στο Παλαιό Φάληρο.

Ακόμη δύο μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν τα ξημερώματα για περιοχές της δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα για τη Μάνδρα και τους οικισμούς Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων, καλώντας όσους βρίσκονται σε υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων να μετακινηθούν σε υψηλότερο όροφο. Επιπλέον, λίγο μετά τις 09:00 εστάλη μήνυμα του 112 και στους κατοίκους του οικισμού Ελληνορώσων - Ποντιακά Ελευσίνας προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης του ποταμού Σαρανταπόταμου.

Flash.gr /Γιάννης Κέμμος

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, βρέθηκε για αυτοψία στον Κηφισό, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «Δεν σας κρύβω ότι φτάσαμε στα όρια των αντοχών μας σε σχέση με κάποιες υποδομές. Θέλω να πω ότι αποφύγαμε τα χειρότερα».



Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις πρωινές ώρες της Πέμπτη έως σήμερα, στις 13:00, το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει δεχθεί για την Περιφέρεια Αττικής 584 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 270 αντλήσεις υδάτων, 69 κοπές δέντρων και 20 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην Αττική, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 10:40 καταγράφηκαν στη Βλυχάδα Αττικής με 135mm, ακολουθεί ο Αυλώνας Αττικής με 114mm και το Σίθι Λασιθίου με 90mm.



Σημειώνεται ότι από χθες το απόγευμα έως σήμερα στις 07:00, στην Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν συνολικά 245 mm βροχής.



Επιπλέον, όπως τονίζεται από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr, οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, καθώς, σύμφωνα με τα δεδομένα του οργάνου Lightning Imager (LI) του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, έως σήμερα στις 10:40 καταγράφηκαν 6.221 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την ξηρά και 65.112 πάνω από τη θάλασσα. Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς (εκκενώσεις μεταξύ νεφών και εδάφους), τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών, καθώς και τις ηλεκτρικές εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.