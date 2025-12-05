Κακοκαιρία Byron: «Πνίγηκαν» Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμος - Ορμητικοί χείμαρροι στους δρόμους

Μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα βίωσαν η Μάνδρα, η Νέα Πέραμος και τα Μέγαρα, καθώς η κακοκαιρία Byron σάρωσε τις περιοχές με σφοδρές βροχοπτώσεις.

Οι τρεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πνίγηκαν σχεδόν κυριολεκτικά από τον όγκο του νερού, ο οποίος προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα και ξύπνησε μνήμες τραγικών περιστατικών του παρελθόντος.

Πλημμυρισμένα ρέματα υπερχείλισαν, μετατρέποντας δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους που παρέσυραν ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, ενώ σημειώθηκαν και εκτεταμένες πλημμύρες σε οδικό δίκτυο, καθώς και πτώσεις δέντρων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πλειονότητα των κλήσεων για απάντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία προήλθε από τις περιοχές της Δυτικής Αττικής, Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμος, που έχουν δεχτεί ισχυρό πλήγμα από την κακοκαιρία. Προβλήματα αντιμετωπίζουν επίσης η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος.

Μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους των Μεγάρων, καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω της εξέλιξης των πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Αντίστοιχο μήνυμα του 112 εστάλη και στους κατοίκους της Μάνδρας, προτρέποντάς τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από χαμηλούς χώρους κτιρίων.

Όπως αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».