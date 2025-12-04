Κακοκαιρία Byron: Στις 10 το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου θα ανοίξουν τα δικαστήρια

Κλειστά θα παραμείνουν έως τις 10 το πρωί της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου τα Δικαστήρια στην Αθήνα λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων που αναμένεται να επικρατήσουν στην Αττική από την κακοκαιρία Byron που πλήττει τη χώρα.

Έτσι, οι δικαστικές αίθουσες θα ανοίξουν με καθυστέρηση ύστερα από απόφαση που έλαβαν από κοινού οι διοικήσεις του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών που ανακοινώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου.

Κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες

Παράλληλα, λόγω της επικείμενης επιδείνωσης του καιρού, όσοι δημόσιοι υπάλληλοι αδυνατούν να προσέλθουν στις Υπηρεσίες τους την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, μπορούν να απουσιάσουν νομίμως.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι υπάλληλοι που αντιμετωπίζουν ανυπαίτια αδυναμία προσέλευσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών δικαιούνται ειδική άδεια έως δύο (2) εργασίμων ημερών ανά ημερολογιακό έτος, βάσει του Υπαλληλικού Κώδικα (παρ. 11 του αρ. 50 του ν. 3528/2007).

Παράλληλα, στους υπαλλήλους συνιστάται εντόνως η μετακίνηση προς τον τόπο εργασίας τους να γίνει με όρους ασφάλειας. Εάν η προσέλευση είναι αργότερη από την καθορισμένη ώρα, η καθυστέρηση θεωρείται δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς να επιφέρει δυσμενή συνέπεια.

Κλειστά τα σχολεία

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του λεκανοπεδίου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν την πρωτεύουσα από απόψε το βράδυ μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.