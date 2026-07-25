Κακοκαιρία: «Έπεσαν» πάνω από 58.000 κεραυνοί - Στην Ιστιαία καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος βροχής

Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη χώρα με έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες και ιδιαίτερα αυξημένη κεραυνική δραστηριότητα την Παρασκευή (24/7), προκαλώντας προβλήματα κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Αττική, αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, με τη Χαλκιδική να βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που δέχθηκαν τα ισχυρότερα φαινόμενα.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 22:40 το βράδυ της Παρασκευής (24/7) καταγράφηκε στην Ιστιαία Ευβοίας, όπου έφτασε τα 66,6 χιλιοστά.

Παράλληλα, η κεραυνική δραστηριότητα στην επικράτεια ήταν εντυπωσιακή. Βάσει των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12, καταγράφηκαν περισσότερες από 58.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας έως τις 22:20 το βράδυ, με τις μισές περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.



Περίπου 1000 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Παράλληλα, η Πυροσβεστική δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις για παρεμβάσεις που σχετίζονται κυρίως με πτώσεις δέντρων, απομακρύνσεις επικίνδυνων αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων καταγράφηκε στην Αττική, όπου το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 850 κλήσεις. Μέχρι στιγμής, τα πληρώματα έχουν πραγματοποιήσει 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις υδάτων, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται.

Στη Στερεά Ελλάδα, η Πυροσβεστική έλαβε 60 κλήσεις, προχωρώντας σε 36 κοπές δέντρων και τρεις αντλήσεις υδάτων.

Στη Θεσσαλία, καταγράφηκαν 30 κλήσεις, με τις δυνάμεις του Σώματος να πραγματοποιούν 17 κοπές δέντρων, δύο αφαιρέσεις αντικειμένων και έξι αντλήσεις υδάτων.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται όπου χρειάζεται και απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.