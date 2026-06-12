Κακοκαιρία με χιλιάδες κεραυνούς: Πάνω από 31.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις σε μία ημέρα

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Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Παρασκευή 12 Ιουνίου σε πολλές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να επικεντρώνονται κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν σημαντικά ύψη βροχής.

Πάνω από 31.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις

Σύμφωνα με τις καταγραφές του οργάνου Lightning Imager του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat-12, από την αρχή του εικοσιτετραώρου έως τις 19:00 καταγράφηκαν συνολικά 31.155 ηλεκτρικές εκκενώσεις πάνω από την Ελλάδα.

Στις ηλεκτρικές εκκενώσεις περιλαμβάνονται οι κεραυνοί μεταξύ νεφών και εδάφους, οι εκκενώσεις μεταξύ νεφών, καθώς και οι εκκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα.

meteo.gr

Μεγάλες ποσότητες βροχής στην Κεντρική Ελλάδα

Παράλληλα, σημαντικά ύψη βροχής σημειώθηκαν κυρίως στα ηπειρωτικά και ιδιαίτερα στην Κεντρική Ελλάδα.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 19:20 καταγράφηκε στο Ναρθάκι Λάρισας, όπου έπεσαν 63 χιλιοστά βροχής, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία.

Τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τις Αρχές να συνιστούν προσοχή λόγω της έντονης κεραυνικής δραστηριότητας και των κατά τόπους ισχυρών βροχοπτώσεων.