Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες – Πού θα «χτυπήσουν» τα φαινόμενα

Iσχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Κυριακή, σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα κυρίως στα δυτικά, ενώ δεν θα λείψουν οι βροχές και σε άλλες περιοχές της επικράτειας.

Πού θα εκδηλωθούν τα ισχυρότερα φαινόμενα

Στη δυτική Ελλάδα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρές κατά τόπους στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, κυρίως έως το μεσημέρι και εκ νέου από το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ανατολική Μακεδονία, Θράκη και βορειοανατολικό Αιγαίο.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου, με ελαφρώς χαμηλότερες τιμές στα βόρεια.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία – Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι νότιοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία 12-20°C (χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία).

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, ισχυρές τοπικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο, κυρίως έως το μεσημέρι και ξανά από το βράδυ.

Άνεμοι Ν-ΝΑ 4-6 μποφόρ, στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-23°C (χαμηλότερη στο εσωτερικό της Ηπείρου).

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις με πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στη Θεσσαλία από το βράδυ.

Άνεμοι νότιοι 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-24°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων στις βόρειες Κυκλάδες το πρωί.

Άνεμοι νότιοι 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-24°C.

Nησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το μεσημέρι, κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι Ν-ΝΑ 3-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-23°C.

Αττική

Λίγες νεφώσεις, κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Άνεμοι νότιοι 4-6 μποφόρ. Θερμοκρασία 15-23°C.

Θεσσαλονίκη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως από το βράδυ.

Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία 13-19°C.

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου – Συνεχίζεται η κακοκαιρία

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε Ιόνιο και ηπειρωτικά, ισχυρές κατά τόπους σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, δυτική Στερεά, Ήπειρο και δυτική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΑ 3-6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς-βορειοδυτικούς.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, με μικρή πτώση στα βορειοδυτικά (18-25°C).

Τρίτη 11 Νοεμβρίου – Σταδιακή βελτίωση

Στην ανατολική Ελλάδα και το Αιγαίο βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές το πρωί, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η ορατότητα περιορισμένη νωρίς το πρωί. Άνεμοι δυτικοί-βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ.Μικρή πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου – Πιο ήπιος καιρός

Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα, με ασθενείς βροχές.

Άνεμοι βόρειοι 3-5 μποφόρ.

Μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου – Δροσερό φινάλε

Λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες σε ανατολικά και νότια, όπου αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές μεμονωμένες καταιγίδες στο νότιο Αιγαίο.

Άνεμοι βόρειοι 3-6 μποφόρ και μικρή νέα πτώση της θερμοκρασίας.