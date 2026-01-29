Ελλάδα 112 Κακοκαιρία Ροδόπη Πολιτική Προστασία Ακραία Καιρικά Φαινόμενα Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 στη Ροδόπη λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών

Μήνυμα από το 112 έλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) οι κάτοικοι περιοχών της Ροδόπης για να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω του κύματος της κακοκαιρίας.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μήνυμα από το 112 έλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) οι κάτοικοι της Ροδόπης για να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω του κύματος της κακοκαιρίας που πλήττει σήμερα περιοχές του ανατολικού τμήματος της χώρας.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα 112 Κακοκαιρία Ροδόπη Πολιτική Προστασία Ακραία Καιρικά Φαινόμενα Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader