Κακοκαιρία: Μήνυμα από το 112 στη Ροδόπη λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών

Μήνυμα από το 112 έλαβαν το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) οι κάτοικοι της Ροδόπης για να βρίσκονται σε ετοιμότητα λόγω του κύματος της κακοκαιρίας που πλήττει σήμερα περιοχές του ανατολικού τμήματος της χώρας.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».