Κακοκαιρία: Πάνω από 55.000 κεραυνοί «χτύπησαν» την Ελλάδα - Στη Φθιώτιδα ο μεγαλύτερος όγκος βροχής

Ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, μεταξύ αυτών και στην Αττική κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα ενώ καταγράφηκε μεγάλη κεραυνική δραστηριότητα και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Περισσότερες από 200 κλήσεις δέχτηκαν σε όλη την Ελλάδα τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος με τις περισσότερες να εντοπίζονται στην Αττική και να αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, καθώς έχουν σημειωθεί αρκετές πτώσεις, πλημμυρισμένους δρόμους, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στον Πειραιά λόγω της κακοκαιρίας έπεσε σκαλωσιά, η οποία είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στην οδό Γρ. Λαμπράκη.

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

Ειδικότερα, συνολικά 216 κλήσεις έχουν λάβει τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν.

Από αυτές οι 194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων και οι 22 απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Από τις παραπάνω κλήσεις, μόνο στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει:

- 152 κλήσεις για κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων καθώς και 5 για απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Πάνω από 55.000 κεραυνοί

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν με σημαντικά ύψη βροχής κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά της χώρας και μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών εκκενώσεων.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και της Αττικής), καθώς και σε τμήματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Μακεδονίας (ιδιαίτερα στη Χαλκιδική), όπως παρουσιάζεται σε σχετικό χάρτη χωρικής κατανομής της βροχόπτωσης. Το μεγαλύτερο ύψος βροχής έως τις 20:00, ώρα Ελλάδας σήμερα, καταγράφηκε στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας με 40.2 mm, ενώ ακολουθούν το Ναρθάκι Λάρισας (39.8 mm) και η Αμφίκλεια (39.2 mm).

Σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού EUMETSAT από τον δορυφόρο Meteosat-12, καταγράφηκαν περισσότερες από 55.000 ηλεκτρικές εκκενώσεις στην περιοχή της Ελλάδας έως τις 19:50, ώρα Ελλάδας, με τις μισές περίπου εξ αυτών να σημειώνονται στην ξηρά.

meteo.gr

Τέλος, όπως τονίζεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, τα φαινόμενα μετατοπίζονται προς τα ανατολικά της χώρας και αναμένεται να επηρεάσουν τα νησιά του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου σήμερα, τις βραδινές ώρες, έχοντας, ωστόσο, εξασθενήσει σημαντικά.

Καταστροφές στην Αττική

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια, ενώ σοβαρές δυσκολίες καταγράφηκαν επίσης σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου.

Στους δρόμους συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις κατοίκων και οδηγών.

Στα Σεπόλια, ένα δέντρο έπεσε σε δρόμο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή.

Πτώσεις δέντρων, ζημιές και μηνύματα από το 112

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τη Φθιώτιδα να βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Νωρίτερα, οι κάτοικοι σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα και Εύβοια έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με σύσταση να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Στη Μακρακώμη Φθιώτιδας, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν την αποκόλληση στέγης, η οποία κατέληξε στην είσοδο καταστήματος, προκαλώντας υλικές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα. Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Παράλληλα, σε αρκετές περιοχές της Δυτικής Φθιώτιδας καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων, ενώ ζημιές υπέστησαν και αγροτικές καλλιέργειες.

Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός

Η έντονη επιδείνωση του καιρού έθεσε σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς οι μετεωρολογικές προβλέψεις έκαναν λόγο για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους.

Μέσω του 112 εστάλησαν διαδοχικές ειδοποιήσεις σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ιδιαίτερα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου αναμένονταν έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, συστήθηκε να μην παραμένουν κοντά στη θάλασσα ή κάτω από δέντρα και ομπρέλες κατά τη διάρκεια καταιγίδων και έντονης κεραυνικής δραστηριότητας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ενώ από το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Κεραυνοί προκάλεσαν φωτιές στη Λάρισα

Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν και τη Λάρισα, όπου σημειώθηκαν έντονες χαλαζοπτώσεις και μεγάλη ηλεκτρική δραστηριότητα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά, καθώς κεραυνοί προκάλεσαν μικρές εστίες φωτιάς σε δέντρα δίπλα στο οδικό δίκτυο.

Ανάλογο περιστατικό καταγράφηκε και στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα, ενώ στην Ποταμιά Ελασσόνας η σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για σημαντικές απώλειες.

Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία υποχώρησε αισθητά, αγγίζοντας τους 17 βαθμούς Κελσίου το απόγευμα της Παρασκευής.

Προβλήματα και στη Μαγνησία

Η κακοκαιρία έπληξε και τη Μαγνησία, με έντονες βροχοπτώσεις να εκδηλώνονται στον Βόλο και στο Πήλιο, κυρίως στην περιοχή της Ζαγοράς, όπου καταγράφηκαν μεγάλα ύψη βροχής.

Οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά από κεραυνό στην Κερασιά του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές υπηρεσίες του Βόλου δέχθηκαν αλλεπάλληλες κλήσεις για πτώσεις δέντρων. Συνεργεία επιχείρησαν τόσο στη Νέα Δημητριάδα όσο και στην εθνική οδό Βόλου – Λάρισας, όπου δέντρα κατέληξαν στο οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία.

Η Μαγνησία και οι Σποράδες τέθηκαν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας («Red Code»), ενώ οι κάτοικοι ενημερώθηκαν μέσω του 112 να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις έως την εξασθένηση των φαινομένων.