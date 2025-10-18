Κακοκαιρία προ των πυλών με βροχές και καταιγίδες - Οι πρώτες εκτιμήσεις για την 28η Οκτωβρίου

Βροχερός αναμένεται να είναι ο καιρός τις επόμενες μέρες σε όλη σχεδόν τη χώρα, ωστόσο προς τα τέλη Οκτωβρίου θα πάρουμε μια τελευταία «γεύση» καλοκαιριού με προσωρινή άνοδο της θερμοκρασίας.



Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά και τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα κινηθεί με δύο κύματα αστάθειας: το πρώτο από την Κυριακή έως τη Δευτέρα, και το δεύτερο από την Τετάρτη προς Πέμπτη, κυρίως στα δυτικά και νότια. Σταδιακά, όμως, θα αρχίσει να διακρίνεται μια αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας, που θα φέρει έναν πιο ζεστό και «καλοκαιρινό» καιρό προς τις μέρες του Αγίου Δημητρίου.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναμένονται πολλές τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, ενώ η αναστροφή του καιρού φαίνεται να μπλοφάρει τις θερμοκρασίες σε τιμές υψηλότερες από το κανονικό για την εποχή — δηλαδή, περίπου 5 έως 6 βαθμούς πάνω από τα συνηθισμένα.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, κυρίως στη δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνοδευτούν τοπικά από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα. Η αστάθεια εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί μέχρι και το βράδυ της Πέμπτης, με σταδιακή βελτίωση από την Παρασκευή.

Ο καιρός την Κυριακή 19 Οκτωβρίου

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Στα κεντρικά και τα νότια άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ βαθμιαία θα στραφούν και εκεί σε βόρειους με την ίδια ένταση. Το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τόσο στα δυτικά όσο και στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.