Κακοκαιρία: Σχεδόν 1.000 κλήσεις στην Πυροσβεστική για πτώσεις δέντρων και πλημμυρισμένα σημεία

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε από το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) έως σήμερα, Σάββατο (25/7) το πρωί την Αττική, τη Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία, με την Πυροσβεστική να δέχεται συνολικά 940 κλήσεις για παρεμβάσεις που σχετίζονται κυρίως με πτώσεις δέντρων, απομακρύνσεις επικίνδυνων αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων καταγράφηκε στην Αττική, όπου το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δέχθηκε 850 κλήσεις. Μέχρι στιγμής, τα πληρώματα έχουν πραγματοποιήσει 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις υδάτων, συνεχίζοντας τις παρεμβάσεις όπου απαιτείται.

Στη Στερεά Ελλάδα, η Πυροσβεστική έλαβε 60 κλήσεις, προχωρώντας σε 36 κοπές δέντρων και τρεις αντλήσεις υδάτων.

Στη Θεσσαλία, καταγράφηκαν 30 κλήσεις, με τις δυνάμεις του Σώματος να πραγματοποιούν 17 κοπές δέντρων, δύο αφαιρέσεις αντικειμένων και έξι αντλήσεις υδάτων.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται όπου χρειάζεται και απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.