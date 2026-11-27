Συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας , έπειτα από πρόσκληση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Ν. Παπαευσταθίου, λόγω του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Μετά τη Συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και με βάση το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) τίθενται , από σήμερα και για αύριο Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 οι ακόλουθες περιοχές:

-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,

-Περιφέρεια Ηπείρου και

-Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Επιπρόσθετα όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, οι Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος και Πελοποννήσου θα τεθούν σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026.

Πού αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Στο πλαίσιο των παραπάνω , όπως αναφέρει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση, οι Δήμοι και Περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Επιπλέον, το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή στο Ιόνιο, την Ήπειρο και την δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση).

Αύριο Σάββατο:

α. στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά (κόκκινη προειδοποίηση)

β. Στη δυτική Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση)

γ. Από το βράδυ του Σαββάτου στην Πιερία , την Χαλκιδική και την ανατολική Θεσσαλία (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Την Κυριακή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας) και την Εύβοια. Βαθμιαία θα επηρεαστούν η ανατολική και η νότια Πελοπόννησος.

Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ.

Τέλος, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους στις περιοχές και τις ώρες εκδήλωσης των έντονων φαινομένων και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.