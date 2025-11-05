Κακοκαιρία στην Εύβοια: Κατέρρευσε μέρος δρόμου από τα ισχυρά φαινόμενα

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου περιοχές της κεντρικής και βόρειας Εύβοιας.

Στην ευρύτερη περιοχή της Κύμης σημειώθηκε κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να κλείσει αγροτικός χωματόδρομος στην περιοχή Λιθαρί, κάτω από το πρώην Νταμάρι Κύμης και κοντά στο παλιό πέτρινο φυγουλάρι, αναφέρει το τοπικό μέσο evima.

πηγή: Evima

Το προσωπικό του Δήμου έχει ήδη τοποθετήσει εμπόδια και σχετική σήμανση πριν και μετά το σημείο όπου σημειώθηκε η καθίζηση, για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και πεζών.

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί καθίζηση σε κολόνα της ΔΕΗ. Οι αρμόδιοι της ΔΕΔΔΗΕ έχουν ενημερωθεί και πρόκειται να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες αποκατάστασης.

Καθώς αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκομιδή του ελαιόκαρπου και η κίνηση οχημάτων και αγροτικών μηχανημάτων στην περιοχή είναι αυξημένη, οι αρχές εφιστούν την προσοχή όλων των πολιτών.

Οι οδηγοί και οι πεζοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο έως ότου αποκατασταθεί πλήρως η ζημιά.