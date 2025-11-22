Κακοκαιρία: «Βιβλική καταστροφή» στη Δυτική Ελλάδα - Πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμοί

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, αφήνοντας πίσω της πλημμύρες, κατολισθήσεις και περιστατικά εγκλωβισμών. Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα καταγράφει μεγάλες καταστροφές. Σε χωριά των βορείων Τζουμέρκων η ηλεκτροδότηση παραμένει κομμένη, την ώρα που σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Στη Φιλιππιάδα η κακοκαιρία έχει δημιουργήσει σημαντικές δυσκολίες, με δρόμους που έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, πτώση κολόνας και νέες καταπτώσεις. Αντίστοιχες εικόνες παρουσιάζονται και σε άλλες περιοχές της Ηπείρου: στον Δήμο Αρταίων σημειώνονται κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ στα Κεντρικά Τζουμέρκα έχουν καταγραφεί ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ακόμη και στα Ιωάννινα καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα, όπως στην περιοχή της Πεδινής κοντά στην Εγνατία. Συνολικά, η Ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρές επιπτώσεις από την έντονη κακοκαιρία.

Στην Κόνιτσα η κακοκαιρία άφησε πίσω της σοβαρές ζημιές σε υποδομές της περιοχής, με κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ, αφήνοντας για ώρες χωρίς ρεύμα μεγάλο τμήμα της δημοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων. Προβλήματα υπήρξαν και στα δίκτυα ύδρευσης. «Έχουμε κάνει ένα έγγραφο και ζητήσαμε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου και να ζητήσουμε κάποια βοήθεια, αλλά και κυρίως με πιο σύντομες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε οριστικά, γιατί τώρα κοιτάζουμε να δώσουμε προσωρινές λύσεις, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί», τόνισε στο ΕΡΤNews o δήμαρχος Κόνιτσας, Α. Παπασπύρου.

Eurokinissi

Το «112» ήχησε μάλιστα χτες στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στην Κέρκυρα ο Κώστας Κατσαφάδος

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες αποκατάστασης στην Κέρκυρα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το νησί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα επισκέπτονται την Κέρκυρα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών & Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης. Θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και θα συντονίσουν τις ενέργειες για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας, με στόχο τον πλήρη συντονισμό όλων των φορέων και την επιτάχυνση των παρεμβάσεων αποκατάστασης.

Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, κ. Κώστας Κατσαφάδος, βρίσκεται σε επικοινωνία με τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές των περιοχών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ημερών. Παράλληλα, έχει ήδη δρομολογηθεί πρόγραμμα επισκέψεων και αυτοψιών, με τον Υφυπουργό να μεταβαίνει το προσεχές διάστημα σε όλες τις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να συντονίσει και να δρομολογήσει τις ενέργειες στήριξης και αποκατάστασης.

Βροχή-ρεκόρ σε πολλές περιοχές

Τα στοιχεία από το Εθνικό Αστεροσκοπείο αποτυπώνουν την ένταση του φαινομένου: από το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ έπεσαν ποσότητες βροχής που ισοδυναμούν ή ξεπερνούν το συνηθισμένο ύψος ενός μήνα.

Eurokinissi

Ρεκόρ σημειώθηκε στη Λεπιάνα Άρτας με 287,2 χιλιοστά, ενώ ακολουθούν:

Τέροβο Ιωαννίνων: 185,4 χιλ.



Πέστα Ιωαννίνων: 169,2 χιλ.



Επισκοπικό: 144 χιλ.



Πρέβεζα: 103,8 χιλ.



Κομπότι Άρτας: 99,4 χιλ.

Έντονη βροχόπτωση καταγράφηκε επίσης στην Αγία Κυριακή Ιωαννίνων (94,4 χιλ.), στη Δερβίζιανα (138,6 χιλ.) και στην Ανατολή (83 χιλ.).

Το Πυροσβεστικό Σώμα επιφυλακή

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών σε αυτές τις Περιφέρειες και με μεταφορά δυνάμεων ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, με διασωστικά μέσα και εργαλεία. «Να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δοκιμάζονται από τα φυσικά φαινόμενα», τόνισε στο ΕΡΤnews ο Κ.Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο καιρός σήμερα

Στα δυτικά και τα βόρεια αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στην Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά την νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φθάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.