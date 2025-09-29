Κακοποίηση 2χρονου στον Αυλώνα: «Πήγα να το προστατέψω και βρήκα τον μπελά μου», λέει ο ιδιοκτήτης

Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης βρεφονηπιακού σταθμού στον Αυλώνα, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη και κακοποίηση σε βάρος ενός 2χρονου παιδιού, μετά την καταγγελία της οικογένειας ότι «ξερίζωσε τούφα από τα μαλλιά του αγοριού επειδή δεν έτρωγε».

Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, όταν η μητέρα παρέλαβε τον μικρό από τον σταθμό και διαπίστωσε ότι είχε κακοποιηθεί.

Ο 54χρονος ιδιοκτήτης, που δεν είναι παιδαγωγός, βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή του επεισοδίου και αρνείται τις κατηγορίες. Όπως ισχυρίστηκε: «Το παιδί έτρεχε και στην προσπάθειά του να το συγκρατήσει για να μην τραυματιστεί όπως το έπιασε, αφαιρέθηκε χωρίς να υπάρχει πρόθεση η τούφα από τα μαλλιά».

Επιπλέον ανέφερε: «Προσήλθα αυτοβούλως στην Αστυνομία. Δεν κρύφτηκα για το αυτόφωρο, ταλαιπωρήθηκα και εγώ και η γυναίκα μου γιατί πήραμε την ευθύνη του περιστατικού. Ενημερώσαμε την μαμά, η οποία μαμά δεν έχει κανένα άδικο, από την άποψη ότι έχει ενοχληθεί, γιατί ήταν ένα συμβάν και την καταλαβαίνουμε.

Ενημερώθηκε από το σχολείο κανονικά όπως έπρεπε, προσπάθησα να επικοινωνήσω και εγώ μαζί της, υπάρχουν οι τηλεφωνικές κλήσεις. Δεν απάντησε, της έστειλα και μήνυμα ότι εμείς είμαστε στη διάθεσή της για ό,τι χρειαστεί».

Και κατέληξε: «Ήταν ένα ατυχές συμβάν. Θα μπορούσε να γίνει στην αυλή, να του τραβήξει μία παιδαγωγός το χέρι, αφήστε εμένα, και να του το βγάλει. Πάλι την ίδια κατάληξη θα είχαμε. Έτσι λειτουργεί το σύστημα στους παιδικούς σταθμούς. Δεν βρίσκεις άκρη. Έχει γίνει ένα μικρό λάθος, γιατί πήγαμε να κάνουμε καλό και να προστατεύσουμε κάτι.

Δεν έχω να κρύψω κάτι. Δέκα χρόνια σχολείο, που δεν έχει ακουστεί κιχ. Δεν έχω κάνει τίποτα 10 χρόνια, είμαστε πρότυπο σχολείου. Έχω κάνει 15 σεμινάρια πρώτων βοηθειών για να βοηθάω τα παιδιά και υπάρχουν τα χαρτιά και οι φωτογραφίες που είμαι στα σεμινάρια».

Μαζί του συνελήφθη και η σύζυγός του, υπεύθυνη παιδαγωγός στον σταθμό, η οποία κατηγορείται ότι προσπάθησε να συγκαλύψει το περιστατικό.

Οι καταγγελίες της οικογένειας

Συγγενής του παιδιού δήλωσε: «Όταν σε ένα παιδί λείπουν τα μαλλιά από το κεφάλι, σημαίνει ότι κάποιος τα έχει τραβήξει με δύναμη. Για ποιον λόγο να γίνει αυτό σε ένα παιδάκι 2 χρόνων; Δεν φεύγουν τα μαλλιά από το κεφάλι έτσι εύκολα, έχει τραβήξει με βία το παιδί.

Δεν μπορεί ένας εκπαιδευτικός να πιάνει ένα παιδί από τα μαλλιά. Όλη η κατάσταση αυτή έχει στεναχωρήσει πολύ όλη την οικογένεια. Έχουμε σφιχτεί, τόσες ημέρες τρέμουμε. Περιγράφω τι έγινε και με πιάνει ταχυκαρδία, ταράζομαι».

Η μητέρα του μικρού ενημερώθηκε από την υπεύθυνη του σταθμού, η οποία –όπως είπε– της εξήγησε ότι «δεν ήταν καλή ημέρα» και ότι το παιδί χτύπησε, χάνοντας μαλλιά από το κεφάλι. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλονται, η ίδια είπε στη μητέρα πως για να μην πέσει ο μικρός, «το έπιασε ο ιδιοκτήτης από τα μαλλιά και του έμειναν τα μαλλιά στο χέρι».

Η γιαγιά του παιδιού, με τη σειρά της, σημείωσε: «Το πας εκεί, τάχα να έχεις το κεφάλι σου πιο ήσυχο και να του λείπει ολόκληρη τούφα… για όνομα του Θεού».

Μαρτυρία εργαζόμενης

Η οικογένεια έχει στο πλευρό της και εργαζόμενη του σταθμού, η οποία ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη επειδή το παιδί δεν έτρωγε: ο ιδιοκτήτης το πήρε σε άλλο χώρο για να το ταΐσει και όταν επέστρεψαν, «το κεφάλι του αγοριού ήταν βρεγμένο και έλειπε εμφανώς μία τούφα από τα μαλλιά του».

Όπως συμπλήρωσε: «Κάλεσε τους γονείς μία βρεφονηπιοκόμος και τους είπε ότι τα πράγματα δεν έγιναν έτσι. Τα παιδιά λέει ήταν στην τραπεζαρία και το δικό μας το πήρε ο ιδιοκτήτης μέσα για να το ταΐσει, να το ηρεμήσει, επειδή έκλαιγε. Και το έφερε μετά από περίπου μισή ώρα. Το παιδί ήταν πολύ συγχυσμένο, του έλειπαν τα μαλλιά από το κεφάλι.

Έτσι είπε η βρεφονηπιοκόμος. Ότι γύρισε φοβισμένο, πελαγωμένο, κίτρινο, βρεγμένο και χωρίς μαλλιά στο κεφάλι. Μετά από λίγο φώναζε η διευθύντρια του σταθμού τι μαλλιά είναι αυτά στην τουαλέτα. Η βρεφονηπιοκόμος την ίδια ημέρα παραιτήθηκε».

Η στάση της οικογένειας

«Πρόκειται για έναν ιδιωτικό σταθμό. Εφόσον υπήρξε περιστατικό, ό,τι κι αν ήταν, έπρεπε να καλέσουν κατευθείαν τους γονείς και να τους ενημερώσουν. Δεν το έκαναν όμως. Πήγε η μητέρα να πάρει το παιδί την ώρα του σχολάσματος και τότε την ενημέρωσαν», ανέφερε η οικογένεια.

Γονείς άλλων παιδιών δήλωσαν ότι δεν είχαν ποτέ δει κάτι μεμπτό, ενώ σημείωσαν ότι ο σταθμός λειτουργεί εδώ και χρόνια στην περιοχή.

Σύμφωνα με τους γονείς του 2χρονου, το παιδί φοιτούσε στον συγκεκριμένο σταθμό περίπου έναν μήνα. Το τελευταίο διάστημα, παρουσίαζε περίεργη συμπεριφορά, καθώς πεταγόταν στον ύπνο του, έκλαιγε και έκανε εμετό στο αμάξι κάθε φορά που το πήγαιναν στο σχολείο.