Σπορ Ράπτορς Κλίπερς NBA Μπάσκετ

«Κακός» χαμός στο NBA: Ο Λέοναρντ επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς

Ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει Τορόντο Ράπτορς, με την ομάδα του Καναδά να παραχωρεί ότι έχει για χάρη του.

ΑΠΕ
ΑΠΕ
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Ο Καουάι Λέοναρντ αποχωρεί από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, για να επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια.

Ο λόγος για το Τορόντο και τους Ράπτορς. Η ομάδα του Καναδά έκανε την κίνηση-ματ και βρίσκεται πλέον προ των πυλών ενός σπουδαίου trade.

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Καναδά θα πάρει τον KLaw από τους Κλίπερς, παραχωρώντας τους Μπράντον Ίνγκραμ, Γκρέιντι Ντικ,  δύο ντραφτ πικ πρώτου γύρου και 1 ντραφτ πικ δεύτερου γύρου, με την ομάδα από την Καλιφόρνια να παίρνει σημαντικά assets για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ο Λέοναρντ είναι αγαπημένη φιγούρα για τους φίλους των Ράπτορς, καθώς το 2019 οδήγησε την ομάδα του Τορόντο στην κατάκτηση του πρώτου -και μοναδικού- πρωταθλήματος ΝΒΑ στην ιστορία της, με τον ίδιο μάλιστα να αναδεικνύεται και MVP των τελικών απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

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Σπορ Ράπτορς Κλίπερς NBA Μπάσκετ

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