«Κακός» χαμός στο NBA: Ο Λέοναρντ επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς

Ο Καουάι Λέοναρντ αποχωρεί από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, για να επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια.

Ο λόγος για το Τορόντο και τους Ράπτορς. Η ομάδα του Καναδά έκανε την κίνηση-ματ και βρίσκεται πλέον προ των πυλών ενός σπουδαίου trade.

BREAKING: The Los Angeles Clippers are nearing deal sending Kawhi Leonard to the Toronto Raptors for Brandon Ingram, Gradey Dick, 2 first-round picks, 1 pick swap and 2 second-rounders, sources tell ESPN. A return to Canada for the Raptors champion and two-time Finals MVP. pic.twitter.com/VovqGw5qS6 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 30, 2026

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Καναδά θα πάρει τον KLaw από τους Κλίπερς, παραχωρώντας τους Μπράντον Ίνγκραμ, Γκρέιντι Ντικ, δύο ντραφτ πικ πρώτου γύρου και 1 ντραφτ πικ δεύτερου γύρου, με την ομάδα από την Καλιφόρνια να παίρνει σημαντικά assets για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Ο Λέοναρντ είναι αγαπημένη φιγούρα για τους φίλους των Ράπτορς, καθώς το 2019 οδήγησε την ομάδα του Τορόντο στην κατάκτηση του πρώτου -και μοναδικού- πρωταθλήματος ΝΒΑ στην ιστορία της, με τον ίδιο μάλιστα να αναδεικνύεται και MVP των τελικών απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.