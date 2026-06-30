«Κακός» χαμός στο NBA: Ο Λέοναρντ επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς
Ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει Τορόντο Ράπτορς, με την ομάδα του Καναδά να παραχωρεί ότι έχει για χάρη του.
Ο Καουάι Λέοναρντ αποχωρεί από τους Λος Άντζελες Κλίπερς, για να επιστρέψει σε γνώριμα λημέρια.
Ο λόγος για το Τορόντο και τους Ράπτορς. Η ομάδα του Καναδά έκανε την κίνηση-ματ και βρίσκεται πλέον προ των πυλών ενός σπουδαίου trade.
Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα του Καναδά θα πάρει τον KLaw από τους Κλίπερς, παραχωρώντας τους Μπράντον Ίνγκραμ, Γκρέιντι Ντικ, δύο ντραφτ πικ πρώτου γύρου και 1 ντραφτ πικ δεύτερου γύρου, με την ομάδα από την Καλιφόρνια να παίρνει σημαντικά assets για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Ο Λέοναρντ είναι αγαπημένη φιγούρα για τους φίλους των Ράπτορς, καθώς το 2019 οδήγησε την ομάδα του Τορόντο στην κατάκτηση του πρώτου -και μοναδικού- πρωταθλήματος ΝΒΑ στην ιστορία της, με τον ίδιο μάλιστα να αναδεικνύεται και MVP των τελικών απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.