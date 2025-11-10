Κακός σύμβουλος η βιασύνη (και για τους σοβαρούς της αντιπολίτευσης)

Δυστυχώς βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να θυμίσω τον κακό χαμό που έγινε στην Ελλάδα όταν ο Ερντογάν αποφάσισε να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη.

Και τον ακόμα μεγαλύτερο χαμό που έγινε μετά από τη συνάντηση του κ. Ερντογάν με τον πρόεδρο Τραμπ στον Λευκό Οίκο, τότε που νομίζαμε ότι διαβάζαμε τη Yeni Safak ακούγοντας διάφορους να βγαίνουν σε κανάλια και σε ραδιόφωνα και να κατατροπώνουν τον Μητσοτάκη, τον Γεραπετρίτη και όποιον περνούσε έξω από το ΜΜ επειδή η Ελλάδα «τα έχασε όλα στις ΗΠΑ».

Η διοίκηση Τραμπ όμως φαίνεται πως έχει άλλα σχέδια για την Ελλάδα στέλνοντας στην Αθήνα τέσσερις κορυφαίους υπουργούς για να υπογράψουν ενεργειακές συμφωνίες μεγάλης βαρύτητας, οικονομικής, γεωπολιτικής, διπλωματικής με την Ελλάδα.

Φαντάζομαι ότι εκεί στη Chevron και στην Exxon Mobil θα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα αναλύουν τις προοπτικές της όποιας επένδυσης και τα γεωπολιτικά δεδομένα πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε κίνηση πολλώ δε μάλλον εάν αυτή αφορά σε μια τόσο περίεργη περιοχή όπως η δική μας.

Ίσως πάλι να μην είχαν διαβάσει τις ανακοινώσεις που έβγαλε σύσσωμη η αντιπολίτευση εδώ στην Ελλάδα με τις οποίες κατηγορούσε τον Μητσοτάκη γιατί ο Ερντογάν ακύρωσε τη συνάντηση ή γιατί η Άγκυρα «έκανε πάρτι» στον Λευκό Οίκο.

Και επειδή εδώ δεν εξετάζουμε τις ανοησίες- εσωτερικής κατανάλωσης -που μπορεί να πει ένας βουλευτής καταλήγουμε (ξανά) στο συμπέρασμα ότι η βιασύνη είναι ένας εξαιρετικά κακός σύμβουλος κυρίως για τη σοβαρή αντιπολίτευση του Ανδρουλάκη.