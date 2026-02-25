Ελλάδα

Κακουργηματική δίωξη στον 51χρονο διανομέα για τη συμπλοκή με τον 70χρονο οδηγό στα Πατήσια

Για πλημμέλημα διώκεται ο οδηγός του ΙΧ.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 51χρονου διανομέα, μετά τον άγριο τσακωμό του με τον 70χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, με αφορμή ένα προσπέρασμα.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βάρος του διανομέα, ο οποίος παραπέμπεται σε τακτικό ανακριτή.

Για τον 70χρονο οδηγό, ο οποίος νοσηλεύεται, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια μετά τη λήξη της νοσηλείας του.

