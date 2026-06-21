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Μακριά από τα πολυσύχναστα θέρετρα, τα γεμάτα beach bars και τις παραλίες που κατακλύζονται κάθε καλοκαίρι από χιλιάδες επισκέπτες, υπάρχει μια γωνιά της Μεσογείου που μοιάζει να έχει μείνει ανέγγιχτη από τον χρόνο.

Η Cala Goloritzè, ένας μικρός και εντυπωσιακός όρμος στην ανατολική ακτή της Σαρδηνίας, αναδείχθηκε ως η πιο ήσυχη και γαλήνια παραλία της Ευρώπης, χάρη στα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά της, το παρθένο φυσικό τοπίο και τη δύσκολη πρόσβαση που λειτουργεί ως φυσικό «φίλτρο» για τον μαζικό τουρισμό.

Προσβάσιμη μόνο μέσω μιας απαιτητικής πεζοπορίας ή με περιορισμένη πρόσβαση από τη θάλασσα, η παραλία έχει εξελιχθεί σε σύμβολο αυθεντικής ταξιδιωτικής εμπειρίας για όσους αναζητούν ηρεμία, απομόνωση και εικόνες που θυμίζουν τροπικό παράδεισο στην καρδιά της Μεσογείου.

Αν σας αρέσει ένα πιο ήσυχο τοπίο και ένα πιο φυσικό περιβάλλον, τότε βάλτε στο πρόγραμμα να επισκεφτείτε την Κάλα Γκολορίτζε στην Ιταλία. Σύμφωνα με το travelandleisure που αναλύει μια νέα έκθεση της ψηφιακής πλατφόρμας ψυχαγωγίας JB, αυτή η μαγευτική κρυφή παραλία που κρύβεται στον κόλπο του Ορόσεϊ στην ανατολική ακτή της Σαρδηνίας, είναι η πιο ήσυχη παραλία στην Ευρώπη - και η τρίτη πιο ήσυχη παραλία παγκοσμίως.



Τι κάνει μια παραλία ήσυχη; Για να καθοριστεί η κατάταξή της, αξιολογήθηκε μια αρχική λίστα προορισμών χρησιμοποιώντας επτά βασικούς παράγοντες «ήσυχων διακοπών», συμπεριλαμβανομένου του μηνιαίου όγκου αναζητήσεων («ένα υποκατάστατο για την παρουσία πλήθους, με τις παραλίες που αναζητούνται λιγότερο συχνά να έχουν καλύτερη βαθμολογία») και του αριθμού των κριτικών, καθώς «λιγότερες κριτικές συνήθως σημαίνουν λιγότερους επισκέπτες».

Glenn Souer/Unsplash

Για πολλές από τις κορυφαίες παραλίες, η πρόσβαση εκεί δεν είναι εύκολη υπόθεση. Η Cala Goloritzè είναι προσβάσιμη μόνο με πεζοπορία 45 λεπτών σε ένα βραχώδες μονοπάτι ή με βάρκα από το πλησιέστερο λιμάνι. Και επίσης σύμφωνα με το Goloritzè.com, σε αντίθεση με άλλους όρμους στον Κόλπο του Ορόσεϊ, η πρόσβαση στην Κάλα Γκολορίτζε επιτρέπεται μόνο σε βάρκες με κουπιά. Τα επιβατηγά σκάφη και οι υπηρεσίες ναύλωσης δεν μπορούν να αποβιβάσουν τους επισκέπτες απευθείας στην παραλία.

