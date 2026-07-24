Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας της 7χρονης που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική
Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της.
Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, με την κατάσταση της να παρουσιάζει βελτίωση, η 7χρονη από τη Μολδαβία , η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.
Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της 7χρονης βελτιώνεται σταδιακά και οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για την αφύπνισή της.
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ