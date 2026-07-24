Βελτιώνεται η κατάσταση της υγείας της 7χρονης που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο στη Χαλκιδική

Εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ιπποκρατείου, με την κατάσταση της να παρουσιάζει βελτίωση, η 7χρονη από τη Μολδαβία , η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 15 Ιουνίου στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών - Σιθωνίας, στη Χαλκιδική.



Στο δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και το μόλις έξι μηνών αδελφάκι της



Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της 7χρονης βελτιώνεται σταδιακά και οι θεράποντες ιατροί καταβάλλουν προσπάθειες για την αφύπνισή της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ