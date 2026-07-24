Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει η Δανάη Μπάρκα, η οποία συνεχίζει να μοιράζεται με τους ακολούθους της στιγμές γεμάτες κέφι και ανεμελιά.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να χορεύει ασταμάτητα σε beach bar μαζί με τον καλύτερό της φίλο, παρασύροντας με τη διάθεσή της όσους βρίσκονταν στον χώρο.

Οι επιτυχίες που την... σήκωσαν από την καρέκλα

Η διάθεση ανέβηκε ακόμη περισσότερο όταν από τα ηχεία ακούστηκαν το «Low» του Flo Rida και το «Έχω πεθάνει για σένα» της Άννας Βίσση.

Η Δανάη Μπάρκα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της, σηκώθηκε και άρχισε να χορεύει με την ψυχή της, χαρίζοντας ένα αυθόρμητο στιγμιότυπο που κέρδισε αμέσως τα βλέμματα.

Πιστή στο χιούμορ που τη χαρακτηρίζει, συνόδευσε το βίντεο με τη φράση: «Όταν είσαι ο θείος των 90's που πηγαίνει σε πάρτι νεολαίας», ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Καλά πάμε γενικά».

Το TikTok γέμισε θετικά σχόλια

Το βίντεο συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες χιλιάδες προβολές, likes και δεκάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να αποθεώνουν τον αυθορμητισμό και την ενέργειά της.

Η Δανάη Μπάρκα δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται στιγμές χωρίς φίλτρα από την καθημερινότητά της. Αντίθετα, δείχνει να απολαμβάνει το καλοκαίρι με τον δικό της τρόπο, επιλέγοντας να γελά, να χορεύει και να μεταδίδει τη θετική της διάθεση στους διαδικτυακούς της φίλους.