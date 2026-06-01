Καλά πήγε αυτό: Όχημα μεταφοράς τραυματιών παρέσυρε ποδοσφαιριστή σε αγώνα στο Εκουαδόρ

Ένα από τα πιο παράδοξα περιστατικά της χρονιάς καταγράφηκε σε αγώνα της Β' κατηγορίας του Εκουαδόρ, όταν ηλεκτροκίνητο όχημα που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά τραυματιών παρέσυρε ποδοσφαιριστή μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Το απρόοπτο συνέβη στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Ελ Νασιονάλ και τη Λίγκα ντε Πορτοβιέχο, κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου.

Το όχημα είχε εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο για να παραλάβει τραυματία ποδοσφαιριστή των φιλοξενούμενων και να τον μεταφέρει εκτός γηπέδου. Ωστόσο, κατά την αποχώρησή του, ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε την παρουσία του Έντισον Καϊσέδο και τον χτύπησε, προκαλώντας στιγμές αμηχανίας και έκπληξης σε όσους παρακολουθούσαν την αναμέτρηση.

Ο ποδοσφαιριστής σωριάστηκε στο χορτάρι κρατώντας το πόδι του και δείχνοντας να πονάει έντονα στον μηρό, με τους ανθρώπους των δύο ομάδων να σπεύδουν άμεσα κοντά του.

Παρά την τρομακτική εικόνα του συμβάντος, τα νέα ήταν καθησυχαστικά. Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, ο Καϊσέδο δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μάλιστα κατάφερε να συνεχίσει κανονικά τον αγώνα, αποφεύγοντας τα χειρότερα.

