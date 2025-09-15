«Καλά θα κάνει το Ισραήλ να προσέχει»: Αυστηρή προειδοποίηση Τραμπ σε Νετανιάχου

Σκληρή προειδοποίηση απεύθυνε προς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες μόλις μέρες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε το Ισραήλ στο Κατάρ στο οποίο όπως ισχυρίζεται στόχευε κορυφαία στελέχη της Χαμάς, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει ξεκάθαρο πως πρέπει να «προσέχει πολύ» διότι το εμιράτο είναι, «ένας πολύ καλός σύμμαχος».

Ο αραβικός κόσμος κατέκρινε με αυστηρό τόνο την επίθεση στο Κατάρ, στο οποίο εδρεύει η μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής με τον επικεφαλή της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, σε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, να τονίζει ότι η διμερής σχέση μεταξύ των κρατών παραμένει ανεπηρέαστη.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε την Κυριακή (14/9) ότι η επίσκεψη του αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Ρούμπιο δείχνει πόσο ακλόνητη είναι η σχέση των δυο συμμάχων ενώ παράλληλα, στη Λωρίδα της Γάζας η ροή οικογενειών που εγκατέλειπε την ομώνυμη πόλη ήταν ασταμάτητη.

Στο βόρειο τμήμα του παραθαλάσσιου μικρού παλαιστινιακού θυλάκου υπό πολιορκία, που παρουσιάζεται από την κυβέρνηση Νετανιάχου και τον ισραηλινό στρατό ως ένα από τα τελευταία οχυρά της Χαμάς, καθώς οι επιχειρήσεις εκεί εντατικοποιήθηκαν περαιτέρω.

Αυστηρό σχόλιο Τραμπ - Καθησυχαστικός ο Ρούμπιο

Παρά τα αυστηρά σχόλια του Αμερικανού πρόεδρου για την επιδρομή της 9ης Σεπτεμβρίου στο Κατάρ από το Ισραήλ ο Ρούμπιο διαβεβαίωσε ότι αυτή δεν θα πλήξει τη σχέση ΗΠΑ - Ισραήλ.

Μάλιστα, οι κυριότερες συναντήσεις που θα έχει ο κ. Ρούμπιο στο Ισραήλ θα γίνουν τη Δευτέρα (15/9), οι οποίες συμπίπτουν με σύνοδο στη Ντόχα ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών με σκοπό να καταδικαστεί η επίθεση στο Κατάρ. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντελραχμάν αλ Θάνι κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει να εφαρμόζει «δυο μέτρα και δυο σταθμά» και να «τιμωρήσει» το Ισραήλ για «όλα τα εγκλήματα που έχει διαπράξει».

Η χώρα της Μέσης Ανατολής το οποίο φαίνεται να... φιλοξενεί με τις ανεπίσημες ευλογίες της Ουάσιγκτον το πολιτικό γραφείο της Χαμάς, συγκαταλέγεται μέσα στους μεσολαβητές των έμμεσων διαπραγματεύσεων που θα πραγματοποιηθούν ενόψει σύναψης συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.