Καλά ξεμπερδέματα με τους στρατιωτικούς

Κάπως έχει αρχίσει να κακοφορμίζει για την κυβέρνηση (και) το θέμα των στρατιωτικών με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που κατά τους ίδιους καθηλώνει τα στελέχη ως προς την εξέλιξη των βαθμών τους.

Και άρα των αποδοχών.

Το ζήτημα για τους στρατιωτικούς είναι πως δεν προηγήθηκε κανένας ουσιαστικός διάλογος και ενημερώθηκαν άπαντες ξαφνικά για τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου.

Στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το θέμα υπό τη διάσταση ότι οι στρατιωτικοί, όπως και οι αγρότες, αποτελούν δυο ισχυρά κομματικά ακροατήρια για τη ΝΔ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μεγάλη αναταραχή με ότι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα περαιτέρω...

Μάλιστα το απόγευμα (18.00) η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Αξιωματικών (ΠΟΜΕΝΣ) ετοιμάζει κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της ΝΔ στην Πειραιώς.

Καλά ξεμπερδέματα...