Καλαμαριά: Απολογείται ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη - Πανηγύριζαν οι φίλοι του δράστη μετά τον φόνο

Ώρα απολογίας σήμερα Πέμπτη 19 Μαρτίου για τον 19χρονο φίλο του Κλεομένη, ο οποίος φέρεται να ήταν παρών στο περιστατικό της δολοφονίας του 20χρονου την περασμένη Πέμπτη (12/3) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Ο 19χρονος ζήτησε χθες και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα ενώπιον των ανακριτικών Αρχών, ενώ υπενθυμίζεται ότι παρουσιάστηκε αυτοβούλως την περασμένη Κυριακή (15/3) για να καταθέσει για το αιματηρό συμβάν.

Σε βάρος του 19χρονου αλλά και ενός ακόμη ατόμου που βρισκόταν μαζί με τον 20χρονο το μοιραίο βράδυ, άτομο που δεν έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται από την ΕΛΑΣ, έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη - από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Πάντως ο 19χρονος μέχρι στιγμής αρνείται ότι έφερε πάνω του κάποιο αντικείμενο με σκοπό να προκαλέσει σωματική βλάβη, ενώ ο συνήγορός του, Αντώνης Καραγιάννης, υποστηρίζει ότι ο νεαρός «είναι συντετριμμένος γιατί είδε τον φίλο του να χάνεται μπροστά στα μάτια του» καθώς και ότι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν «προφανώς και δεν ευσταθούν».

«Ήμουν σε άμυνα», επιμένει ο 23χρονος

Την ίδια ώρα, προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 23χρονος που κατηγορείται ότι διέπραξε τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη.

Φωτό: EUROKINISSI

Ο ίδιος επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας γιατί δέχτηκε απρόκλητη επίθεση από το θύμα και τους φίλους του, καθώς και ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει.

Φέρεται να ανέφερε ότι αντιμετώπισε ενέδρα και ότι τραυμάτισε δύο φορές με μαχαίρι τον 20χρονο, ενώ εξέφρασε τη λύπη του για την τραγική κατάληξη.

Ο 23χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Πολλαπλά χτυπήματα δείχνει η ιατροδικαστική για τον κατηγορούμενο

Στο φως ήρθε και η ιατροδικαστική έκθεση που διενεργήθηκε στον 23χρονο κατηγορούμενο, δείχνοντας πως είχε πέσει θύμα άγριου ξυλοδαρμού.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η ΕΡΤ, ο 23χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα από θλώντα και νύσσοντα όργανα, τα οποία εντοπίζονται στην κεφαλή, τον κορμό και τα άκρα. Οι εκδορές φαίνεται να έχουν προκληθεί από ένα ή περισσότερα αντικείμενα, που άφησαν και τα αντίστοιχα αποτυπώματα στο σώμα του.

Ακόμα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έχει ράμματα πάνω από το δεξί μάτι, στον κρόταφο, χτύπημα μήκους δύο εκατοστών, αλλά και στο κεφάλι. Τραύματα στο δεξί μηρό, στο δεξί γόνατο, στους γλουτούς και το αριστερό πόδι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 23χρονος υποβλήθηκε και σε αξονική τομογραφία η οποία έδειξε κάταγμα στο κρανίο.

Σοκαριστικοί πανηγυρισμοί φίλων του δράστη μετά τον φόνο

Συγκλονίζουν οι κυνικοί διάλογοι μεταξύ φερόμενων φίλων του δράστη σε ομαδική συνομιλία σε κοινωνικό δίκτυο, λίγο μετά τη δολοφονία του Κλεομένη.

Στις συνομιλίες αυτές καταγράφονται όχι μόνο να πανηγυρίζουν τον θανάσιμο τραυματισμού του νεαρού, αλλά και να σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους προκειμένου να διαφύγουν της σύλληψης.

Οι διάλογοι είναι χαρακτηριστικοί. Προτρέπουν ο ένας τον άλλο να διαγράψουν τις επίμαχες ομαδικές συνομιλίες και να πετάξουν τις συσκευές των κινητών τους τηλεφώνων, ώστε να μη μπορέσει να τους εντοπίσει η αστυνομία.

Οι συνομιλίες αυτές φαίνεται πως θεωρούνται κρίσιμο αποδεικτικό υλικό για την περαιτέρω απόδοση ποινικών ευθυνών.

Ακολουθεί η σοκαριστική συνομιλία.

- Έσφαξαν Τούρκο

- Ναι τον γ..... μάγκες

- Μια χαρά άρα. Μακάρι να πεθάνει.

- Μπράβο το αλάνι. Σοβαρά είναι;

- Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

- Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

- Μάγκες μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

- Θα μαζευτούμε.

- Μάγκες έχει γίνει μ...., τέζα ήταν ο Τούρκος. Έφυγε με ασθενοφόρο.

- Βγείτε όλοι από την ομαδική.

- Βγείτε όλοι!