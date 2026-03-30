Καλαμαριά: Εμφανίστηκε αυτοβούλως ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη - Προθεσμία να απολογηθεί

Ενώπιον των δικαστικών Αρχών εμφανίστηκε σήμερα Δευτέρα (30/3) ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του από οπαδό του Άρη το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου, στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το thestival.gr, ο 21χρονος φίλος του Κλεομένη, ο οποίος μέχρι τώρα παρέμενε άφαντος, εμφανίστηκε σήμερα αυτοβούλως στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται πως σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη.

Ο 21χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας και μέχρι τότε παραμένει ελεύθερος. Σε βάρος του δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις αρμόδιες Αρχές.

Σημειώνεται πως ο έτερος νεαρός που ήταν μαζί με τον Κλεομένη στο αιματηρό επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια.