Περισσότερα από 3.000 λίτρα απορριμμάτων απομάκρυναν εθελοντές από την ακτή στο Μικρό Έμβολο, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια οργανωμένης δράσης καθαρισμού. Ανάμεσα στα αντικείμενα που συγκεντρώθηκαν βρίσκονταν ακόμη και δύο λεκάνες τουαλέτας, ένα καλοριφέρ, μία πόρτα, ένα ηλεκτρικό πατίνι και μία άγκυρα.

Τη δράση διοργάνωσε η περιβαλλοντική οργάνωση Cleaningans, με τη συμμετοχή 45 εθελοντών και εθελοντριών. Πρόκειται για τη δέκατη κατά σειρά παρέμβαση καθαρισμού στη συγκεκριμένη ακτή, η οποία αποτελεί σταθερό πεδίο δράσης της οργάνωσης από τον Ιούνιο του 2021.

Καλύτερη εικόνα σε σχέση με τον προηγούμενο καθαρισμό

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Cleaningans, η εικόνα της ακτής που αντίκρισαν οι εθελοντές το περασμένο Σάββατο ήταν σχετικά βελτιωμένη σε σύγκριση με την προηγούμενη οργανωμένη δράση, η οποία είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Η νέα παρέμβαση, ωστόσο, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τον όγκο και την ποικιλία των απορριμμάτων που καταλήγουν στην παράκτια περιοχή.

«Δέκα δράσεις στο ίδιο σημείο δεν είναι σύμπτωση»

Η περιβαλλοντική οργάνωση ευχαρίστησε τους εθελοντές και τις εθελόντριες που συμμετείχαν, καθώς και τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης (ΝΑΟΚΘ), ο οποίος προσέφερε κέρασμα στους συμμετέχοντες, ως ένδειξη αναγνώρισης της πολυετούς προσπάθειας.

«Δέκα δράσεις στο ίδιο σημείο δεν είναι σύμπτωση. Είναι επιμονή, συνέπεια και η απόδειξη πως η αλλαγή χτίζεται μέσα από τη σταθερή παρουσία και τη συλλογική δράση», επισημαίνεται στην ανακοίνωση της οργάνωσης.