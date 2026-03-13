Καλαμαριά: Συνελήφθη ο 23χρονος, αναζητούνται άλλοι δύο - Τι είπε για τη δολοφονία του 20χρονου

Στην Καλαμαριά, ένας 23χρονος άνδρας κατέθεσε στους αστυνομικούς και στη συνέχεια συνελήφθη για το φονικό περιστατικό που συγκλόνισε την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο συλληφθείς υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε το θύμα προσωπικά, αλλά ότι δέχθηκε επίθεση επειδή επρόκειτο για οπαδούς αντίπαλης ομάδας.

Οι εμπλεκόμενοι στο επεισόδιο φέρονται να είναι ο νεκρός, 20 ετών, και ακόμη δύο άτομα, κανένας από τους οποίους δεν είχε προηγούμενο με οπαδικά επεισόδια. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των δύο υπόλοιπων οπαδών, εκ των οποίων ο ένας έχει ήδη ταυτοποιηθεί.

Ο 23χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονική επίθεση με μαχαίρι στην Καλαμαριά

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με ανησυχία την εξέλιξη της έρευνας.

Θυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα, στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης προσήλθε αυτοβούλως ο βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Πέμπτης 12 Μαρτίου. Ο ύποπτος συνοδευόταν από τον δικηγόρο του.

Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό πως το συγκεκριμένο άτομο συνελήφθη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 23χρονο γνωστό οπαδό ομάδας της Θεσσαλονίκης, που υποστηρίζει ότι ο 20χρονος και ακόμη τέσσερα άτομα, του είχαν στήσει ενέδρα κάτω από το σπίτι του.

Φωτό: EUROKINISSI

Ανέφερε ακόμη στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν (σ.σ. φέρει σημάδια πάλης, θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή) και ότι το μαχαίρι δεν ήταν δικό του, αλλά έπεσε από κάποιον απ' τους επιτιθεμένους.

Υποστηρίζει δε ότι άρπαξε το μαχαίρι και τραυμάτισε τον 20χρονο -χωρίς να θέλει να σκοτώσει- στην προσπάθειά του να γλιτώσει, καθώς το θύμα τον είχε χτυπήσει άσχημα και φοβόταν για τη ζωή του. Την ίδια ώρα, όμως, οι φίλοι του 20χρονου υποστηρίζουν ότι ο 23χρονος δεν ήταν μόνος του αλλά υπήρχε κι άλλο άτομο μαζί του.

Φωτό: EUROKINISSI

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 20χρονος εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος στην οδό Αργοναυτών, στην περιοχή της Καλαμαριάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι φέρονται να διαπληκτίστηκαν με τον νεαρό και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε κλήση περίπου στις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) για έναν νεαρό άνδρα αιμόφυρτο στον δρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρέλαβαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Στα πλάνα που εξασφάλισε το ΕΡΤnews φαίνεται ο νεαρός μετά τη θανάσιμη μαχαιριά να κάνει μερικά βήματα και στη συνέχεια να σωριάζεται δίπλα σε έναν κάδο. Οι δράστες φορούσαν κουκούλες και τράπηκαν σε φυγή αμέσως μετά την επίθεση.

Βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονική επίθεση:

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου, Ελένη Ζαγγελίδου, μιλώντας αποκλειστικά στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής έρευνας, κάνοντας λόγο για δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο.

«Διαπιστώθηκαν δύο τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο, το ένα τραύμα στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα και το δεύτετο στην οπίσθια επιφάνεια, στην ραχιαία χώρα. Το πρώτο από αυτά, που αφορά στην πρόσθια επιφάνεια του θώρακα, αφορά ουσιαστικά στην προκάρδια χώρα. Είναι τα καίρια χτυπήματα. Προφανώς το χτύπημα της προκάρδιας χώρας ακόμα πιο καίριο κτύπημα από το δεύτερο. Περισσότερες πληροφορίες όμως αναφορικά με τα τραύματα και αναφορικά με τα μαχαίρια, με τα όργανα θα έχουμε αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία», όπως δήλωσε.