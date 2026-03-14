Καλαμαριά: «Βρισκόμουν σε άμυνα» λέει ο 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά. Ο 23χρονος κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε άμυνα, ενώ η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για τα κίνητρα της επίθεσης.



Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν προκύψει σαφή οπαδικά κίνητρα πίσω από το αιματηρό περιστατικό.

Όπως ανέφερε, το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες της Θεσσαλονίκης, ωστόσο μέχρι τώρα η έρευνα δεν έχει καταδείξει ότι η δολοφονία συνδέεται με οπαδική αντιπαράθεση.



«Προφανώς υπάρχει κάτι μεταξύ τους που δεν έχει αναφερθεί ακόμη στην αστυνομία», σημείωσε χαρακτηριστικά η κ. Δημογλίδου.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου

Ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε την παρέα των τριών νεαρών και ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση.



Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς, συνάντησε τυχαία την παρέα, η οποία -όπως ισχυρίζεται- του επιτέθηκε χωρίς να γνωρίζει τον λόγο.



Μάλιστα, όταν παρουσιάστηκε ενώπιον των αστυνομικών φέρεται να έφερε εμφανή σημάδια από χτυπήματα, τα οποία αποδίδει στην επίθεση που δέχθηκε.

Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα

Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν δύο ακόμη άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό και κατηγορούνται για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.



Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., κανένα από τα τέσσερα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για αντίστοιχα περιστατικά, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει προηγούμενη αντιπαράθεση μεταξύ τους.



Η πλήρης εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη αναμένεται να προκύψει όταν εντοπιστούν και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι.

Στον εισαγγελέα ο 23χρονος

Ο 23χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τη δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη.



Ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλως το απόγευμα της Παρασκευής στην αστυνομία και στη συνέχεια συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.



Κατά την κατάθεσή του φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα, καθώς -όπως είπε- δέχθηκε επίθεση από πέντε οπαδούς του ΠΑΟΚ.



«Με χτυπούσαν με τα χέρια. Από τα χτυπήματα έπεσα κάτω και τότε βρήκα μπροστά μου ένα μαχαίρι και τον χτύπησα. Δεν είχα σκοπό να του κάνω κακό, ήμουν μόνος μου», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς.



Σε ερώτηση αν γνώριζε το θύμα και τα άτομα που ήταν μαζί του, απάντησε αρνητικά, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση έγινε επειδή υποστηρίζουν διαφορετική ομάδα της πόλης.



Ωστόσο, σύμφωνα με καταθέσεις οπαδών του ΠΑΟΚ, ο φερόμενος ως δράστης δεν ήταν μόνος του αλλά συνοδευόταν από ακόμη ένα άτομο.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το κίνητρο

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για περιστατικό οπαδικής βίας ή αν υπάρχουν προσωπικές διαφορές μεταξύ των εμπλεκομένων.



Πληροφορίες αναφέρουν ότι ούτε ο κατηγορούμενος ούτε το θύμα είχαν απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις οπαδικής βίας.



Ωστόσο, εξετάζεται και άλλο ενδεχόμενο, καθώς το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε υπόθεση με ομάδα ατόμων που φέρονται να παγίδευαν θύματα μέσω ψεύτικων ραντεβού με ανήλικα κορίτσια.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα άτομα αυτά εμφανίζονταν στα προκαθορισμένα σημεία και επιτίθεντο στους άνδρες που είχαν ανταποκριθεί στα ραντεβού.



Για τη συγκεκριμένη υπόθεση είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος δέκα ατόμων για ληστεία, εγκληματική οργάνωση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο 20χρονος δέχθηκε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο.



Συγκεκριμένα, φέρει ένα τραύμα στον αριστερό θώρακα, ένα δεύτερο τραύμα στη δεξιά πλευρά της πλάτης.



Η σορός του 20χρονου μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ, όπου έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τοξικολογικές εξετάσεις.



Μετά την αξονική εξέταση αναμένεται να ολοκληρωθεί και η διαδικασία της νεκροψίας – νεκροτομής.



Στο μεταξύ, η ιατροδικαστής Λήδα Κοβάτση πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο της επίθεσης, ακολουθώντας τη διαδρομή που διένυσε το θύμα μέχρι να καταρρεύσει στο πεζοδρόμιο της οδού Αργοναυτών.

Έκκληση της ΕΛΑΣ για αποφυγή οπαδικής έντασης

Η εκπρόσωπος της αστυνομίας κάλεσε να μην δοθεί έμφαση σε οπαδικές ταυτότητες και χρώματα ομάδων.



«Δεν πρέπει να κοιτάμε χρώματα και ομάδες. Εδώ έχουμε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου. Πρέπει να επιμείνουμε στο ότι ένας νεαρός έχασε τόσο άδικα τη ζωή του», ανέφερε.