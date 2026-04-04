Καλαμάτα: 59χρονος εργολάβος έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής - Νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος

Ακόμη ένα σοβαρό εεργατικό ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου με εργολάβο που έπεσε από μεγάλο ύψος οικοδομής στην Καλαμάτα.



Το ατύχημα έγινε σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη συμβολή των οδών Σπετσών και Θουκυδίδου, στο Νησάκι Καλαμάτας.



Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο 59χρονος εργολάβος βρέθηκε στο κενό, από τον 3ο όροφο της πολυκατοικίας, την ώρα που εξελίσσονταν εργασίες καλουπώματος στην οικοδομή.



Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ο 59χρονος βαριά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας.



Λίγη ώρα αργότερα, οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ο 59χρονος φέρει πολλαπλά κατάγματα στο σώμα του.



Τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.