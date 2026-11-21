Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Καλαμάτα και επικράτησε της τοπικής ομάδας με 0-1 για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η Ένωση ήταν ανώτερη των γηπεδούχων και παρόλο που δεν έπιασε την κορυφαία απόδοση της κατάφερε να πάρει το διπλό με το γκολ του Κοϊτά στο 55ο λεπτό και να φύγει με την νίκη και τους τρείς βαθμούς. Οι κιτρινόμαυροι μετά από αυτή την νίκη ανεβαίνουν στην δεύτερη θέση ενώ έχουν και αγώνα λιγότερο.

Η αναμέτρηση

Το πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές ευκαιρίες, με την Ένωση να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο, να έχει την κατοχή, χωρίς όμως να μπορέσει να απειλήσει ουτσιαστικά, πέρα από κάποιες προσπάθεις του Βάργκα στο 19′ και το 34′ που δεν κατάφερε να νικήσει τον Γκέλιο, ενώ η σπουδαιότερη στιγμή ήταν στο 35ο λεπτό όταν ο Κοϊτά έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι με ασύλληπτη ενέργεια από τα δεξιά.

Από την άλλη οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο είχαν έναν τελείως παθητικό ρόλο χωρίς να δημιουργήσουν καμία απειλή στην εστία των φιλοξενούμενων.

EUROKINISSI

Στη επανάληψη η ΑΕΚ συνέχισε να ψάχνει να βρει τρόπο να δημιουργήσει ευκαιρίες και να απειλήσει την εστία του Γκέλιου, με αποτέλεσμα στο 55ο λεπτό πολύ δραστήριος Κοϊτά μετά από προσπάθεια από τα δεξιά και κόντρα στον αμυντικό να βρει δίχτυα με σουτ και να κάνει το 0-1.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να αντιδράσουν με μια κεφαλιά του Κουρμινόφσκι στο 65ο λεπτό η οποία κατέληξε έξω. Στην συνέχεια οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης ήλεγχαν απόλυτα το παιχνίδι χωρίς να απειληθούν με τους γηπεδούχους να μην βρίσκουν τρόπο να δημιουργήσουν ουσιαστική ευκαιρία στην εστία του Στρακόσια. Στο 85′ ο Κοϊτά έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ όμως το σουτ του έξω από την περιοχή πέρασε λίγο άουτ.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε μέχρι το τέλος χωρίς κάποια μεγάλη φάση και η Ένωση πήρε μια σημαντική νίκη η οποία την τοποθετέι στην 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League.