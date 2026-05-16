Καλαμάτα: Ανήλικοι οδηγοί πατινιού παρέσυραν γυναίκα - Εξαφανίστηκαν και προσπάθησαν να το κρύψουν

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Καλαμάτας, όταν γυναίκα που κινούνταν πεζή τραυματίστηκε αφού παρασύρθηκε από ηλεκτρικό πατίνι το οποίο οδηγούσαν ανήλικοι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην αρχή του Πάρκου, στην οδό Πλάτωνος, σε σημείο όπου υπάρχει διάβαση πεζών. Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΑΡΡΟΣ news», η γυναίκα επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο όταν πατίνι που κινούνταν πάνω στο πεζοδρόμιο της Αριστομένους προσπάθησε να εισέλθει στον ποδηλατόδρομο μέσω της διάβασης, με αποτέλεσμα να τη χτυπήσει και να την τραυματίσει.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, μετά το συμβάν τα δύο παιδιά επιχείρησαν αρχικά να κρύψουν το πατίνι, ενώ ο ένας από τους δύο διέφυγε από το σημείο.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε τη γυναίκα για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας ξεκίνησαν έρευνες και κατάφεραν να εντοπίσουν το πατίνι, καθώς και τον έναν από τους δύο ανήλικους αναβάτες, ενώ έχουν στη διάθεσή τους και τα στοιχεία του δεύτερου.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Χρυσοχοΐδης: Τέλος τα πατίνια για τους ανήλικους

Αυστηρότερο πλαίσιο για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών προανήγγειλε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ERTNews, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην προστασία των ανηλίκων και στην ανάγκη ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Ο υπουργός ανακοίνωσε πως το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα προβλέπει πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους, ενώ για τους ενήλικες χρήστες θα τεθούν αυστηροί κανόνες κυκλοφορίας.

Όπως ανέφερε, τα πατίνια θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν «κόφτη» ταχύτητας, να μην κινούνται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και να καλύπτονται από υποχρεωτική ασφάλιση. Παράλληλα, προωθείται η καθιέρωση ειδικής σήμανσης και αριθμού αναγνώρισης για κάθε όχημα, ενώ οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν ανώτατο αριθμό πατινιών ανά περιοχή.

«Δεν μπορούμε να είμαστε καθημερινά μάρτυρες τραυματισμών παιδιών», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας ότι η ανεξέλεγκτη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους χρήστες όσο και για τους πεζούς.