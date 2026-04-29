Καλαμάτα: Αυτοκτονία δείχνει η ιατροδικαστική για τον 44χρονο - Πέταξαν όπλο για να «μην μπλέξουν»

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού 44χρονου σε στάβλο στον Μπουρνιά, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδωσε απαντήσεις στο θρίλερ, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και καταλήγοντας ότι πρόκειται για αυτοχειρία.

Το όπλο και οι ενέργειες που οδήγησαν στις συλλήψεις

Ωστόσο, η υπόθεση περιπλέκεται από τις κινήσεις ατόμων που βρέθηκαν στο σημείο.

Ένα ζευγάρι, ηλικίας 50 και 47 ετών, που εντόπισε τη σορό, φέρεται να διαπίστωσε ότι ο 44χρονος είχε τραυματιστεί θανάσιμα με αδήλωτη καραμπίνα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, για να αποφύγουν τυχόν εμπλοκή τους, αποσυναρμολόγησαν το όπλο και το πέταξαν σε αποστραγγιστικό κανάλι πριν ειδοποιήσουν τις αρχές, αναφέρει το messinialive.

Μαζί με το ζευγάρι, παρόντες στο σημείο ήταν και οι δύο γιοι του 47χρονου, ηλικίας 20 και 23 ετών, καθώς και ένας 19χρονος φίλος τους.

Όλοι παραδέχτηκαν τις πράξεις τους και συνελήφθησαν, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για παρεμπόδιση αστυνομικής έρευνας, παραποίηση τόπου συμβάντος και παράνομη οπλοκατοχή, σε βαθμό πλημμελήματος.

Σύμφωνα με τον αδελφό του 44χρονου, το θύμα το τελευταίο διάστημα βρισκόταν σε έντονη ψυχολογική πίεση και είχε εκφράσει σκέψεις αυτοχειρίας.