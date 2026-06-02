Καλαμάτα: «Έχει χτυπήματα» λέει ο δικηγόρος του 41χρονου - Μαρτυρίες ότι η 39χρονη σιωπούσε από φόβο

Συνεχίζει να τραντάζει το πανελλήνιο κάθε νέο στοιχείο που βλέπει το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη στυγερή γυναικοκτονία της 39χρονης από τον 41χρονο σύζυγό της μέσα στο ίδιο τους το σπίτι στην Καλαμάτα.

Όπως αποκαλύφθηκε, φίλοι της αδικοχαμένης 39χρονης, είχαν απευθυνθεί στην Αστυνομία ζητώντας να διερευνήσουν υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας ωστόσο η άτυχη γυναίκα δεν έκανε το επιπλέον βήμα να ζητήσει βοήθεια όταν της χτύπησαν την πόρτα.

Όπως περιγράφουν, όταν η γυναίκα σταμάτησε ξαφνικά να επικοινωνεί με το περιβάλλον της, αποφάσισαν να κινητοποιηθούν. Επικοινώνησαν με τις Αρχές, μεταφέροντας την ανησυχία τους και όσα γνώριζαν για την ένταση που επικρατούσε στη σχέση της. «Τους είπαμε τι συμβαίνει, ότι δεν απαντά και δεν έχει έρθει στην παρέα», αναφέρει φίλη της στο mega, περιγράφοντας την παρέμβαση της Αστυνομίας στο σημείο.

Σύμφωνα με την ίδια, η 39χρονη φέρεται να αρνήθηκε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα, γεγονός που, όπως υποστηρίζουν οι φίλοι της, αποδίδεται στον φόβο που βίωνε. Ωστόσο, αυτό που τους έχει μείνει ως πικρή ανάμνηση είναι η φράση που, όπως λένε, άκουσαν στη συνέχεια: «Μην ανακατεύεστε γιατί θα μπλέξετε».

Καθημερινό φαινόμενο οι απειλές

«Φοβόμασταν ότι κάποια στιγμή θα τη σκοτώσει», λένε πρόσωπα από το στενό τους περιβάλλον, περιγράφοντας έναν άνδρα που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, δεν δίσταζε να καταφεύγει στη σωματική βία, ακόμη και χτυπώντας τη σύζυγό του με ζώνη. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι οι απειλές ήταν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, με τη 39χρονη να ζει υπό τον διαρκή φόβο των αντιδράσεών του.

«Της έλεγε πως αν μιλήσει ή αν τον εγκαταλείψει, θα τη σκοτώσει. Είχε ξεφύγει από κάθε όριο», αναφέρουν, εκφράζοντας παράλληλα την απορία τους για το πώς η κατάσταση αυτή παρέμενε επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ουσιαστική παρέμβαση.

«Φοβόταν ακόμη και να φύγει»

Οι αποκαλύψεις ανθρώπων από το περιβάλλον της αναδεικνύουν το μέγεθος του φόβου που είχε κυριεύσει τη ζωή της. Όπως λένε, της είχαν προτείνει επανειλημμένα να εγκαταλείψει το σπίτι, προσφέροντάς της ασφαλές κατάλυμα και κάθε δυνατή υποστήριξη.

«Της είπαμε να πάρει τα παιδιά και να φύγει. Είχαμε βρει ακόμη και χώρο για να μείνει. Ήμασταν έτοιμοι να τη βοηθήσουμε να εξαφανιστεί από το περιβάλλον του. Εκείνη όμως φοβόταν αφάνταστα να κάνει το βήμα», αναφέρει φίλη της.

Την ίδια στιγμή, ο 41χρονος εργαζόταν επί σειρά ετών σε λογιστικό γραφείο της Καλαμάτας. Ο εργοδότης του δηλώνει πως δεν είχε αντιληφθεί το παραμικρό σχετικά με όσα συνέβαιναν στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ωστόσο, υπήρχε μια λεπτομέρεια που του είχε προκαλέσει εντύπωση: δεν είχε δει σχεδόν ποτέ το ζευγάρι μαζί.

Όπως περιγράφει, συναντούσε κατά καιρούς τον υπάλληλό του με τα παιδιά του, αλλά η σύζυγός του απουσίαζε σχεδόν πάντα από την εικόνα της οικογένειας. «Η μητέρα δεν εμφανιζόταν σχεδόν καθόλου», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Το ψεύτικο προφίλ «Θάνατος» και η εμμονική παρακολούθηση

Με το πέρασμα των χρόνων, ο έλεγχος που ασκούσε ο 41χρονος στη σύζυγό του φέρεται να γινόταν ολοένα πιο ασφυκτικός. Σύμφωνα με μαρτυρίες, παρακολουθούσε συστηματικά τις κινήσεις της και αναζητούσε τρόπους να ενημερώνεται για κάθε δραστηριότητά της.

Στο πλαίσιο αυτό, φέρεται να δημιούργησε ψεύτικο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το όνομα «Θάνατος». Μέσα από αυτόν παρακολουθούσε αποκλειστικά τη σύζυγό του, δύο στενές φίλες της και τη σχολή χορού που εκείνη παρακολουθούσε. «Δεν ανέβαζε τίποτα. Ο λογαριασμός υπήρχε μόνο για να βλέπει τι δημοσίευε η γυναίκα του και ποιοι βρίσκονταν γύρω της», αναφέρουν άνθρωποι που γνώριζαν την υπόθεση.

Η 39χρονη, σύμφωνα με φίλους της, έβρισκε διέξοδο στη φωτογραφία, την επεξεργασία εικόνας και τον χορό. Οι αναρτήσεις της στα κοινωνικά δίκτυα αποτύπωναν στιγμές δημιουργικότητας και χαράς, χωρίς να προδίδουν την πραγματικότητα που βίωνε καθημερινά. Ωστόσο, ακόμη και αυτές οι δραστηριότητες φαίνεται πως αποτελούσαν αιτία εντάσεων. Όπως υποστηρίζουν φίλοι της, ο σύζυγός της ζήλευε έντονα τη συμμετοχή της στη σχολή χορού και δεν δίσταζε να την υποτιμά και να την εξευτελίζει.

«Ένας διαλυμένος άνθρωπος με χτυπήματα και μώλωπες»

Την ίδια ώρα, ο δικηγόρος του καθ' ομολογίαν δολοφόνου μίλησε για την υπόθεση υποστηρίζοντας πως ο 41χρονος «ήταν ανθρώπινο κουρέλι, ένας διαλυμένος άνθρωπος, με χτυπήματα και μώλωπες κάτω από τα μάτια» ενώ συνεχίζοντας υπογράμμισε πως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι πρόκειται για ομολογημένη πράξη.

Αναλυτικά όσα είπε ο δικηγόρος του 41χρονου:

«Είμαι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δράστη της χθεσινής δολοφονίας που έχει συνταράξει το Πανελλήνιο και την Καλαμάτα. Τον κατηγορούμενο, τον δράστη, τον γνώρισα σχεδόν μία ώρα πριν. Πρόκειται για έναν άνθρωπο, ο οποίος κατά την κρίση μου, ήταν ανθρώπινο κουρέλι, ένας διαλυμένος άνθρωπος, με χτυπήματα και μώλωπες από ό,τι είδα εγώ, από προσωπική μου αντίληψη κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις, προφανέστατες».

«Η αστυνομία είναι δεδομένο, ότι έχει κάνει τη δουλειά της, με ιατροδικαστικές εκθέσεις, με τα τεκμήρια τα οποία βρήκε στον τόπο του εγκλήματος και τα λοιπά. Δεν παύει να είναι μία δολοφονία και σύμφωνα με το αξιακό μας σύστημα, το υπέρτατο αγαθό είναι η ανθρώπινη ζωή. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη στέρησή της, αυτό το λέω από την άποψη της νομικής και ηθικής απαξίας της πράξεως με την οποία κατηγορείται ο εντολέας μου.

Από την άλλη πλευρά όμως, δεν μπορεί να στήνονται λαϊκά δικαστήρια και να δικάζεται ένας άνθρωπος, όταν ο ίδιος ο πληρεξούσιος δικηγόρος του δεν έχει πλήρη εικόνα και στοιχεία της ποινικής δικογραφίας. Ο φυσικός δικαστής είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει τον χρόνο που πρέπει να αποφασίσει αφού έχουν διαλευκανθεί όλες οι παράμετροι της ιστορίας αυτής» .

Καταρχήν εγώ δεν τους ξέρω ακόμα καλά τους ισχυρισμούς τους. Μια πρόχειρη εικόνα είχα, ούτε έχω μιλήσει. Θα τα πούμε όλα στον κύριο ανακριτή και στον κύριο εισαγγελέα. Η τύχη μας θα αποφασιστεί από τα αρμόδια δικαστήρια, από τον φυσικό δικαστή.

Πάντως κατά την κρίση μου με βάση τα χτυπήματα που βλέπω ότι έχει δεχθεί, έχει δεχθεί επίθεση. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο εγώ. Το ότι πρόκειται για δολοφονία και για φόνο αυτό δεν αμφισβητείται από κανείς. Ούτε αμφισβητείται ότι είναι ομολογημένη η πράξη. Γιατί έβαλε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος, δεν το ξέρω. Ακόμα δεν έχω ερευνήσει, ακόμα δεν έχω διαβάσει την ποινική δικογραφία.

Υποψιαζόταν μια εξωσυζυγική σχέση. Θα ζητήσουμε τριήμερη προθεσμία να απολογηθούμε».