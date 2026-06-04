Καλαμάτα: Ερωτήματα γιατί δεν ξύπνησαν τα παιδιά- Συγκλονίζουν μαρτυρίες για την κατάσταση στο σπίτι

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες συνεχίζουν να περιπλέκουν την υπόθεση της γυναικοκτονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, με το πανελλήνιο να παρακολουθεί συγκλονισμένο τις εξελίξεις.

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξακολουθούν να απασχολούν τις Αρχές αφορά το γεγονός ότι τα δύο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, που ενώ κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο, δεν ξύπνησαν παρά τις κραυγές της μητέρας τους την ώρα που δεχόταν την άγρια επίθεση από τον πατέρα τους, ο οποίος φέρεται να τη μαχαίρωσε 45 φορές.

Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 41χρονος να είχε χορηγήσει κάποιο ηρεμιστικό στα παιδιά, ώστε να παραμείνουν κοιμισμένα. Η υπόθεση αυτή ενισχύθηκε μετά τον εντοπισμό μιας καρτέλας ηρεμιστικών μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Star, τα δύο παιδιά ξύπνησαν από τους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο. Οι αστυνομικοί τους είπαν «θα πάμε μια βόλτα με το περιπολικό» και τα απομάκρυναν προσεκτικά, ώστε να μην αντικρίσουν τη μητέρα τους μέσα στη λίμνη αίματος. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καλαμάτας σχεδόν κοιμισμένα και φέρονται να ξύπνησαν μετά τις 10 το πρωί της Δευτέρας.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι ότι τα παιδιά είχαν τρομοκρατηθεί από τον έντονο καβγά που είχε προηγηθεί, αποσύρθηκαν στο δωμάτιό τους και κοιμήθηκαν βαθιά. Ωστόσο, μόνο τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορέσουν να δώσουν σαφείς απαντήσεις για το τι συνέβη εκείνο το βράδυ.

Εν αναμονή των εξετάσεων

Στα δύο κορίτσια έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αιματολογικές και άλλες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχε στον οργανισμό τους κάποια ουσία που θα μπορούσε να συνδέεται με την υπόθεση.

Τα παιδιά, ηλικίας 6 και 10 ετών, εξακολουθούν να νοσηλεύονται τόσο για περαιτέρω έλεγχο όσο και για λόγους προστασίας. Παράλληλα, βρίσκονται υπό τη φροντίδα παιδοψυχολόγου, ο οποίος αναμένεται να εισηγηθεί και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή και υποστήριξε πως η 39χρονη ήταν εκείνη που του επιτέθηκε πρώτη. Μέσω του δικηγόρου του κατέθεσε φωτογραφίες που απεικονίζουν εκδορές και μώλωπες, ισχυριζόμενος ότι προκλήθηκαν κατά τη συμπλοκή που, σύμφωνα με τον ίδιο, προηγήθηκε του εγκλήματος.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την κατάσταση στο σπίτι

Την ίδια ώρα, καταθέσεις ανθρώπων από το περιβάλλον του ζευγαριού αλλά και τα ευρήματα της έρευνας φαίνεται να παρουσιάζουν μια διαφορετική εικόνα. Όπως αναφέρουν μαρτυρίες, η 39χρονη φέρεται να ζούσε υπό καθεστώς ασφυκτικού ελέγχου, με τον σύζυγό της να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις της και να περιορίζει σημαντικά την προσωπική της ελευθερία.

Σημαντικές θεωρούνται και οι αναφορές που αφορούν τα παιδιά του ζευγαριού. Φίλη της οικογένειας υποστήριξε ότι το μεγαλύτερο παιδί είχε εκμυστηρευτεί σε συμμαθήτριά του πως η μητέρα του σχεδίαζε να χωρίσει και να αποχωρήσει από το σπίτι.

Παράλληλα, στενή φίλη της 39χρονης αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει τη βοήθεια της Αστυνομίας όταν δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της. Όπως ανέφερε, αργότερα δέχθηκε τηλεφώνημα από τον 41χρονο, ο οποίος φέρεται να της ζήτησε τον λόγο και να την απείλησε με νομικές ενέργειες.

Η ίδια γυναίκα κατέθεσε επίσης ότι η 39χρονη της είχε στείλει μήνυμα ζητώντας να μην αποκαλύψει περιστατικά κακοποίησης. «Σε παρακαλώ, πες ότι πήρατε την Αστυνομία γιατί φοβηθήκατε μήπως είχα χτυπήσει με το μηχανάκι και όχι γιατί ξέρετε ότι με χτυπάει», φέρεται να έγραφε στο μήνυμά της.

Μετά τη δολοφονία, ο 41χρονος φέρεται να επιχείρησε αρχικά να πείσει τους αστυνομικούς ότι η σύζυγός του τραυματίστηκε μόνη της και ότι προηγουμένως είχε στραφεί εναντίον του. Οι Αρχές, ωστόσο, αναφέρουν πως οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επιβεβαιώθηκαν από τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και ο κατηγορούμενος στη συνέχεια παραδέχθηκε την πράξη του.

Υπενθυμίζεται ότι η απολογία του έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 4/6, ενώ οι αποκαλύψεις που έρχονται καθημερινά στο φως για τη ζωή του ζευγαριού εξακολουθούν να προκαλούν σοκ.