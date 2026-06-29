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Σε ύφεση η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Κορώνη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, αυτή την ώρα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη φωτιά, η οποία βρίσκεται σε ύφεση.

Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Φωτο αρχείου: Eurokinissi
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης
Update: 15:23

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Ισίδωρο Κορώνης εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 14:00 τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026. Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα, 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κυρίως εντός αγροτικής έκτασης και στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι με ριπές 5 μποφόρ.

Από τη φωτιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και η φωτιά βρίσκεται σε ύφεση.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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