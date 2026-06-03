Καλαμάτα: Η ζήλια που οδήγησε σε 45 μαχαιριές- Το χρονικό της γυναικοκτονίας, ανησυχία για τα παιδιά

Ένα «δολοφονικό αμόκ», δεκάδες βίαια χτυπήματα με μαχαίρι, ακόμα και δαγκωματιές, αποκάλυψε η εξέταση στο άψυχο σώμα της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα.

Σοκαριστικά είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό της 39χρονης Βασιλικής, η οποία έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Κορίνθου Νίκο Κωττακίδη, η γυναίκα έφερε δεκάδες τραύματα από μαχαίρι, ενώ διαπιστώθηκαν ακόμη και δαγκωματιές στο σώμα της.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εξετάζουν το ενδεχόμενο η αφορμή για το φονικό να σχετίζεται με κάποιο μήνυμα που στάλθηκε ή ελήφθη από το θύμα το βράδυ της δολοφονίας. Όπως εκτιμούν, το συγκεκριμένο περιστατικό ενδέχεται να πυροδότησε την έκρηξη οργής του 41χρονου, ο οποίος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του. Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η 39χρονη είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί από τον σύζυγό της και επιθυμούσε να δώσει τέλος στον γάμο τους, την ώρα που εκείνος επιδίωκε να επαναφέρει τη σχέση τους.

Το πρωί της Τρίτης ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή ενώπιον του ανακριτή.

«Είναι ένας άνθρωπος που τη ζήλευε, τον ενοχλούσαν τα post που ανέβαζε στα social media», δήλωσε φίλη της Βασιλικής που βρέθηκε στα δικαστήρια. Παράλληλα, άλλη γυναίκα από το περιβάλλον της 39χρονης ανέφερε πως πληροφορήθηκε ότι το θύμα είχε απευθυνθεί στον Σύλλογο Κακοποιημένων Γυναικών.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής, ο 41χρονος κατάφερε τουλάχιστον 45 μαχαιριές στη σύζυγό του. Οι περισσότερες από αυτές φαίνεται να δόθηκαν όταν η γυναίκα είχε ήδη καταρρεύσει στο πάτωμα. Καθοριστικά για τον θάνατό της ήταν τρία τραύματα, δύο στην περιοχή του θώρακα και ένα στην πλάτη. Επιπλέον, καταγράφηκαν περίπου 15 αμυντικά τραύματα, καθώς και κακώσεις στον λαιμό και στο σαγόνι.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε σε εμβρυϊκή στάση, ενώ το μαχαίρι εντοπίστηκε στο αριστερό της χέρι, παρότι ήταν δεξιόχειρας. Το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται από τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τους ισχυρισμούς του δράστη ότι δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο 41χρονος να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος μετά τη δολοφονία, επιχειρώντας να στηρίξει την υπερασπιστική του γραμμή.

Τι εξετάζεται για τα παιδιά

Η δολοφονία σημειώθηκε ενώ τα δύο κορίτσια της οικογένειας, ηλικίας 10 και 6 ετών, βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο του σπιτιού. Τα ανήλικα παιδιά παρακολουθούνται ήδη από ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ υποβλήθηκαν και στις προβλεπόμενες αιματολογικές εξετάσεις.

Την ίδια στιγμή, προβληματισμό προκαλεί στους αστυνομικούς το γεγονός ότι τα δύο παιδιά δεν φαίνεται να αντιλήφθηκαν τη βίαιη συμπλοκή που προηγήθηκε της δολοφονίας. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να είχαν λάβει κάποια ουσία, καθώς κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκε συσκευασία ηρεμιστικών φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.