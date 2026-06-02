Καλαμάτα: Καβγάδες και ξυλοδαρμοί πίσω από την άγρια γυναικοκτονία - Τα βίντεο στο TikTok

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι τελευταίες ώρες που προηγήθηκαν της άγριας δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής στην Καλαμάτα, προτού οι γείτονες καλέσουν την Άμεση Δράση μόλις άκουσαν τις φωνές και ο 41χρονος της αφαιρέσει τόσο βίαια τη ζωή.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η 39χρονη είχε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της. Διαπιστώθηκαν τραύματα στην πλάτη, δύο στον θώρακα, τραύμα στον λαιμό, καθώς και αμυχές στα χέρια, οι οποίες παραπέμπουν σε προσπάθεια άμυνας.

Η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις καθώς, την ώρα της δολοφονίας, στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Τα ανήλικα κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο και, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, δεν αντιλήφθηκαν όσα εκτυλίχθηκαν μέσα στο διαμέρισμα, γεγονός που γεννά σοβαρά ερωτήματα.

Σε τοξικολογικές εξετάσεις υποβάλλονται τα δύο παιδιά

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν λάβει κάποια ουσία που θα μπορούσε να δικαιολογήσει το γεγονός ότι παρέμειναν σε βαθύ ύπνο μέχρι τις πρωινές ώρες. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ενώ εξακολουθούσαν να κοιμούνται.

Η γυναικοκτονία σημειώθηκε στο διαμέρισμα όπου διέμενε η οικογένεια, στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στο κέντρο της Καλαμάτας. Ο 41χρονος φέρεται να επιτέθηκε στη σύζυγό του με πολλαπλές μαχαιριές, ενώ λίγα μέτρα μακριά τα δύο παιδιά τους κοιμόντουσαν ανυποψίαστα.

Στις 01:47 τα ξημερώματα, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης δέχθηκε τρεις κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν φωνές και αναστάτωση. Περιπολικά έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, η τραγωδία είχε ήδη ολοκληρωθεί.

Η 39χρονη βρέθηκε νεκρή, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε διάφορα σημεία του σώματός της. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος επιχείρησε αρχικά να παρουσιάσει μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων προκειμένου να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της γυναίκας, επιχειρώντας να στηρίξει τον ισχυρισμό ότι εκείνη τον απείλησε πρώτη. Ωστόσο, τα ευρήματα των αστυνομικών, τα ίχνη αίματος και οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του οδήγησαν γρήγορα στην ανατροπή του σεναρίου αυτού.

Ύστερα από πολύωρη εξέταση από τους αστυνομικούς, ο 41χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του, επιμένοντας ωστόσο ότι προηγήθηκε επίθεση σε βάρος του.

«Κάποια στιγμή άνοιξα τα μάτια μου και τη βρήκα από πάνω μου να με απειλεί με το μαχαίρι. Της το πήρα και τη σκότωσα», υποστήριξε ο 41χρονος.

Τα βίντεο στο TikTok και οι εντάσεις στη σχέση

Η 39χρονη, σύμφωνα με το Mega, εργαζόταν κατά διαστήματα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιοχής. Αγαπούσε ιδιαίτερα τον χορό και διατηρούσε έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας συχνά βίντεο και στιγμές από την καθημερινότητά της στο TikTok.

Άτομα από το συγγενικό και κοινωνικό της περιβάλλον περιγράφουν μια σχέση που το τελευταίο διάστημα χαρακτηριζόταν από εντάσεις και συχνούς καβγάδες. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι είχαν υπάρξει και στο παρελθόν περιστατικά βίας, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι σε πρόσφατο επεισόδιο ο σύζυγός της την είχε χτυπήσει με ζώνη. Παρ’ όλα αυτά, κανείς δεν περίμενε ότι η κατάσταση θα κατέληγε σε μια τόσο φρικτή δολοφονία.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία γείτονα, ο οποίος περιέγραψε προηγούμενο περιστατικό έντονης αναστάτωσης στην περιοχή:

«Κάλεσα την Πέμπτη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα την αστυνομία. Ακούσαμε έντονες κραυγές και μια γυναίκα να εκλιπαρεί για βοήθεια. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε εμείς εδώ στη γειτονιά από πού προέρχονταν οι φωνές. Πάντως δεν ήμουν μόνο εγώ. Αρκετοί μαζευτήκαμε και είχαμε απορήσει τι και που συμβαίνει. Ενημέρωσα το κέντρο για το σημείο που βρισκόμαστε πως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Mια γυναίκα ουρλιάζει, ζητά βοήθεια απεγνωσμένα και πως ενδεχομένως έχουμε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Ήρθε η αστυνομία χτύπησε σε διάφορα σημεία, έψαξε σε μια διπλανή πολυκατοικία, αλλά εκείνη τη στιγμή επικρατούσε σιωπή».