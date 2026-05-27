Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο που κατασκευάζει φέρετρα - Επί ποδός η Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026 στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση κατασκευής φέρετρων στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα.
Το έργο των πυροσβεστών είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς μέσα στην επιχείρηση υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα TharrosNews.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.