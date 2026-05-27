Καλαμάτα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο που κατασκευάζει φέρετρα - Επί ποδός η Πυροσβεστική

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης 27 Μαΐου 2026 στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε επιχείρηση κατασκευής φέρετρων στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση της πυρκαγιάς.

#Πυρκαγιά σε επιχείρηση ξυλείας, στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 18 #πυροσβέστες με 8 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 27, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

Το έργο των πυροσβεστών είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς μέσα στην επιχείρηση υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, όπως μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα TharrosNews.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.