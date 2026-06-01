Καλαμάτα: Να «σκηνοθετήσει» αυτοάμυνα προσπάθησε ο γυναικοκτόνος - Της έβαλε το μαχαίρι στο χέρι

Συγκλονίζει η άγρια δολοφονία μίας 39χρονης μητέρας από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6), η έκτη γυναικοκτονία στη χώρα για το 2026 σε μια αιματηρή λίστα που φαίνεται πως βαίνει αυξανόμενη τα τελευταία χρόνια.

Ο 41χρονος άνδρας ομολόγησε το ειδεχθές έγκλημα, το οποίο μάλιστα τελέστηκε ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Με τον δράστη να βρίσκεται υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, οι Αρχές προσπαθούν τώρα να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη η γυναικοκτονία, διερευνώντας τόσο τι έγινε το βράδυ του φόνου όσο και τη σχέση και τις φερόμενες εντάσεις που είχε το ζευγάρι το προηγούμενο διάστημα.

«Ξύπνησα και την είδα να στέκεται πάνω από το κεφάλι μου, κρατώντας ένα μαχαίρι. Τρόμαξα, αμύνθηκα, παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», φέρεται να είπε ο 41χρονος στην πρώτη κατάθεσή του στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για τον FLASH.

Η 39χρονη Βασιλική που έπεσε νεκρή από τα χέρια του 41χρονου συζύγου της στην Καλαμάτα. Φωτό: Glomex/ΣΚΑΙ

Είναι φανερό ότι ο δράστης επιχειρεί να προσδώσει το χαρακτήρα «αυτοάμυνας» στην εγκληματική πράξη του, ωστόσο τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας φαίνεται να αποδομούν πλήρως το αφήγημά του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το θύμα έχει δεκάδες τραύματα στο πρόσωπο, τον λαιμό, τον θώρακα και την πλάτη. Από την άλλη πλευρά, ο δράστης δεν έχει αμυχές ή αμυντικά τραύματα, τα οποία να δείχνουν ότι δέχτηκε επίθεση.

Επίσης, η Βασιλική βρέθηκε πεσμένη στο πάτωμα, κρατώντας ένα μαχαίρι στο αριστερό της χέρι, χωρίς να υπάρχουν αναφορές ότι ήταν αριστερόχειρας, με την αστυνομία να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να έβαλε το μαχαίρι στο χέρι της 39χρονης συζύγου του, που μόλις είχε σκοτώσει, προκειμένου να «σκηνοθετήσει» μία άλλη εκδοχή για το έγκλημα.

Ο 41χρονος γυναικοκτόνος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα το πρωί της Τρίτης 2 Ιουνίου.

Ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά

Τραγικές φιγούρες τα δύο ανήλικα παιδιά τους, τα οποία ήταν μέσα στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου και έζησαν από κοντά τις τελευταίες στιγμές της μητέρας τους, με τους αστυνομικούς να τα εντοπίζουν σε διπλανό δωμάτιο. Ο λόγος για δύο κοριτσάκια, 6 και 10 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας και τους παρέχεται ψυχολογική υποστήριξη.

Ο 41χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ζήλευε παθολογικά την 39χρονη σύζυγο του και μάλιστα εκτιμούσε ότι έχει συνάψει ερωτική σχέση με άλλον άνδρα και γι' αυτό του ζητούσε να χωρίσουν. Το ζευγάρι δεν έχει καταγεγραμμένο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, αλλά υπάρχουν αναφορές για πολλούς καυγάδες ένας εκ των οποίων λίγο πριν τη δολοφονία τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Κατέρρευσε η μητέρα του δράστη: «Γιατί το έκανες αυτό;»

Τον 41χρονο δράστη επισκέφτηκε σήμερα η μητέρα του στο αστυνομικό τμήμα. «Γιατί το έκανες αυτό αγόρι μου;», φέρεται να του είπε, ενώ στη συνέχεια κατέρρευσε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Στη γυναίκα χορηγήθηκαν ηρεμιστικά και επέστρεψε στο σπίτι της.

Οι φωνές που άκουσαν οι γείτονες

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα Δευτέρας (1/6), στο διαμέρισμα που βρίσκεται στο κέντρο της Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Όλγας και Κανάρη.

Γείτονες άκουσαν φωνές μέσα στη νύχτα και ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν μέσα στο σπίτι τον 41χρονο σύζυγο της γυναίκας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας ήταν γεμάτος αίματα.

Λίγο μετά, οι αστυνομικοί εντόπισαν την 39χρονη χωρίς τις αισθήσεις της στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού.