Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε τη φυγή της, χωρίς να το ξέρει κανένας» - Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής

Σοκ προκαλούν τα όσα λέει η αδελφή της αδικοχαμένης Βασιλικής από την Καλαμάτα, την οποία δολοφόνησε με άγριο τρόπο ο 41χρονος σύζυγός της. Η 39χρονη σχεδίαζε με τη βοήθεια της αδερφής της να φύγει από το σπίτι με τα παιδιά, καθώς δεν άντεχε τον εφιάλτη που ζούσε στα χέρια του συζύγου της.

Η αδερφή της αδικοχαμένης Βασιλικής περιγράφει, μιλώντας στον ΑΝΤ1, τα όσα ζούσε η αδερφή της: «Έκανα το λάθος και μπαίνω το πρωί σε όλα αυτά που ακούγονται και λέγονται για τη Βασιλικούλα μου... Και είναι σα να μας δίνουν και στις δυο μας κι άλλες μαχαιριές, γιατί σημαίνει ότι κανένας δεν την ήξερε όπως την ήξερα εγώ. Δεν αντέχεται να ακούς και να βλέπεις όσα λένε. Αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια από κοντά με το πρώτο παιδί. Το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα. Δεν αντέχονται όλα αυτά που ακούω. Δεν υπάρχουν δικοί μας άνθρωποι, είμαι μόνο εγώ, μόνο εγώ και εκείνη είχαμε μείνει».

Μάλιστα, η ίδια αποκάλυψε ότι η Βασιλική επρόκειτο να φύγει μαζί της, προκειμένου να γλιτώσει από τον εφιάλτη που βίωνε στα χέρια του 41χρονου. «Τώρα μπορώ να το πω ότι είχαμε κάνει ένα κατά κάποιον τρόπο σχέδιο μαζί, για το πώς θα ξεφύγει. Αλλά δεν πρόλαβα... Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της, χωρίς κανένας να το ξέρει».

Σε ερώτηση αν ο 41χρονος υπήρχε περίπτωση να γνωρίζει ότι ήθελε να φύγει είπε: «Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε καθαρά σχεδόν. "Άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω τίποτα άλλο"». Παράλληλα, αποκάλυψε ότι ο καθ' ομολογίαν δράστης την είχε χτυπήσει πολλές φορές.

Οι δυο ανιψιές της, οι κόρες της οικογένειας, είναι πλέον μαζί με τη θεία τους.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία της νεκροψίας-νεκροτομής, ο 41χρονος κατάφερε τουλάχιστον 45 μαχαιριές στη σύζυγό του. Οι περισσότερες από αυτές φαίνεται να δόθηκαν όταν η γυναίκα είχε ήδη καταρρεύσει στο πάτωμα. Καθοριστικά για τον θάνατό της ήταν τρία τραύματα, δύο στην περιοχή του θώρακα και ένα στην πλάτη. Επιπλέον, καταγράφηκαν περίπου 15 αμυντικά τραύματα, καθώς και κακώσεις στον λαιμό και στο σαγόνι.

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε σε εμβρυϊκή στάση, ενώ το μαχαίρι εντοπίστηκε στο αριστερό της χέρι, παρότι ήταν δεξιόχειρας. Το συγκεκριμένο στοιχείο αξιολογείται από τις Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τους ισχυρισμούς του δράστη ότι δέχθηκε επίθεση από τη σύζυγό του. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο 41χρονος να τοποθέτησε το μαχαίρι στο χέρι του θύματος μετά τη δολοφονία, επιχειρώντας να στηρίξει την υπερασπιστική του γραμμή.

Τι εξετάζεται για τα παιδιά

Η δολοφονία σημειώθηκε ενώ τα δύο κορίτσια της οικογένειας, ηλικίας 10 και 6 ετών, βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο του σπιτιού. Τα ανήλικα παιδιά παρακολουθούνται ήδη από ειδικούς παιδοψυχολόγους, ενώ υποβλήθηκαν και στις προβλεπόμενες αιματολογικές εξετάσεις.

Την ίδια στιγμή, προβληματισμό προκαλεί στους αστυνομικούς το γεγονός ότι τα δύο παιδιά δεν φαίνεται να αντιλήφθηκαν τη βίαιη συμπλοκή που προηγήθηκε της δολοφονίας. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο να είχαν λάβει κάποια ουσία, καθώς κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκε συσκευασία ηρεμιστικών φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθούν και τοξικολογικές εξετάσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.